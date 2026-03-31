El Benfica se abre vender a Schjelderup al Barça

Andreas Schjelderup tiene muchas opciones de salir del Benfica este verano y a un precio razonable. El club lisboeta está dispuesto a hacer caja con el internacional noruego, futbolista que está despertando mucho interés en el mercado tras su explosión en el fútbol europeo. Según el 'Jornal Record', el Benfica abriría la puerta al futbolista de 21 años siempre que llegara una oferta razonable y está dispuesto a escuchar propuestas en los próximos meses. Su presidente, Rui Costa, ha identificado a Schjelderup como una de las ventas que necesitaría realizar el club para realizar una amplia remodelación de plantilla.

Schjelderup es un futbolista que ha llamado mucho la atención a la dirección deportiva del Barça y a su cuerpo técnico. De hecho, Flick se quedó asombrado de su actuación en el partido de Champions que enfrentó a su equipo con los portugueses en Lisboa y su nombre quedó a apuntado. Es cierto que Schjelderup no comenzó bien esta temporada, pero su actuación ante el Madrid en la Champions ha destapado su mejor rendimiento y hoy por hoy está en un estado de forma excepcional.

El internacional noruego tiene solo 21 años y es un claro extremo zurdo, con un potencial enorme de desborde y un gran uno contra uno. Es un futbolista muy diferencial por su banda y tiene aún muchísima capacida de crecimiento en los próximos años. Todo depende del precio final de la operación, ya que el Barça no entrará en puja alguna y tiene otras opciones interesantes encima de la mesa, además de la posibilidad de firmar a Rashford por 30 millones de euros.

La tasación de Schjelderup es de 20 millones de euros, pero hay un factor importante: el noruego acaba contrato en el 2028 y parece que no renovará por el Benfica aunque el club portugués ha intentado ampliarle su vinculación hasta el 2031. Tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, pero el Benfica tiene muy claro que este es el último verano en el que podría sacar una compensación económica importante.

La agente del futbolista, Rafaela Pimienta, la misma que lleva a Haaland, tiene una muy buena relación con el presidente del Barça, Joan Laporta. De hecho, fue una de las protagonistas de las últimas horas de las elecciones a la presidencia blaugrana cuando salió a desmentir que Haaland pudiese acabar en el club blaugrana a pesar de que el candidato Víctor Font estaba intentando un acuerdo preferencial de traspaso con el Manchester City. Pimienta ya puso en el pasado el nombre de Schjelderup encima de la mesa del Barça y ahora también lo habría hecho a la espera de la decisión final que tome el club blaugrana.