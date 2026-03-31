Víctor Muñoz y el Barça: un caso para reflexionar a fondo

El debut exitoso con la selección española ha puesto de actualidad el nombre de Víctor Muñoz. Este extremo catalán ha explotado en Osasuna a los 22 años después de un debut agridulce la temporada pasada en el primer equipo del Real Madrid.

Víctor se acabó de formar como futbolista en la cantera del Real Madrid pero anteriormente jugó cuatro años con la Damm y tres temporadas en el fútbol formativo barcelonista.

Las imágenes desconocidas del madridista Víctor Muñoz en la cantera del Barça / SPORT.es

Hay quién puede entender como un error del Barça haber dejado escapar a un jugador por el que ahora mismo suspiran los grandes clubs. Lo cierto es que en su etapa de jugador blaugrana Víctor dejó algunos destellos de su clase pero no acabó de brillar como uno de los jugadores de más proyección de su equipo.

La competencia en el Barça es enorme y se decidió darle la baja. En la Damm, con más tranquilidad, acabó de desarrollarse y y el Real Madrid lo fichó cuando ya tenía 19 años. Su crecimiento ha sido a fuego lento y lejos del impacto precoz de jugadores como Lamine o Cubarsí.

Víctor Muñoz, celebrando un gol con el CF Damm / CF Damm

Este hecho debe ayudarnos a entender que la explosión de cada jugador sigue parámetros muy diferentes y que no hay que juzgar el rendimiento presente de los jugadores cuando son infantiles o cadetes sino su potencial de futuro.

¿Se equivocó el Barça al darle la baja? Ahora tendríamos que decir que sí pero si nos vamos a la etapa en la que Víctor fue canterano blaugrana se hacía muy difícil pensar que su desarrollo fuera tan bestial. Siempre tengo presente una frase que me dijo un técnico cuando le recriminaba que un futbolista había explotado tarde: "Somos técnicos pero no futurólogos".

Es evidente que hay certezas en los jugadores en sus edades formativas pero hay muchas más incógnitas sobre su crecimiento a medio y largo plazo. Influyen tantos factores en la explosión (o no) de una promesa que la gracia y mayor dificultad es acertar la progresión futura pero no se puede reprochar que en algunos casos no se de con la tecla.

Víctor Muñoz celebra su gol con España / Andreu Esteban / EFE

En lo que el Barça es pionero es en valorar a los jugadores en edades formativas por su potencial y no por su rendimiento inmediato. Valorar si un futbolista rinde o no en el presente es relativamente sencillo, lo complejo es intuir como se desarrollará y adaptará a futuros contextos más competitivos. El jugador que sobresale de infantil quizá ya no lo hará de juvenil y el que está en un segundo plano con 13 años quizá explote cuando haga el cambio físico.

El caso de Fermín es significativo y muy explicativo. Jordi Roura era consciente de que cuando el físico le acompañara el talento y carácter del andaluz fluiría de manera imponente. Es más habitual tener grandes expectativas por un futbolista talentoso que no acaba de explotar y en cambio lo de Víctor Muñoz es más extraño.

Víctor Muñoz, en su debut con el Madrid contra el Barça / EFE

Pese a ello, el de Víctor Muñoz es un caso para reflexionar ya que estamos en un mundo tan rápido que parece que si un canterano no es una estrella con 17 años no vale. Con 17 años Víctor Muñoz estaba muy alejado de los focos y con 22 años apunta al Mundial.

En cualquier caso, cuando se hable de la formación de Víctor Muñoz y se insista en su condición de canterano madridista no hay que olvidar que pasó más años en la Damm y que en el fútbol base blaugrana estuvo tres temporadas cruciales para su desarrollo.

El caso de Víctor Muñoz es tan especial que es de los pocos jugadores en la historia con formación tanto en La Fábrica como en La Masia. Lo curioso es que tanto si el Madrid lo acaba repescando como si el Barça lo acaba fichando ambos podrán explicar sin faltar a la verdad que es un futbolista formado en sus equipos inferiores.