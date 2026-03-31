¿Por qué el Barça ha paralizado la continuidad de Rashford?

La dirección deportiva del Barça y Hansi Flick tenían prácticamente consensuada la continuidad de Marcus Rashford a principios de febrero. Una vez terminado el mercado invernal, el club comenzó a finiquitar la planificación del nuevo proyecto y la conclusión era clara: el inglés tenía un precio fijado, se había adaptado bien y su rendimiento ofensivo era óptimo. Dos meses después, el club ha decidido congelar la operación por motivos económicos y de oportunidad a la espera de una decisión final, que cada vez más se decanta por la llegada de algún futbolista con proyección y que sea una realidad en el mercado internacional.

El Barça tuvo claro desde un primer momento que para retener a Rashford se debían pagar íntegramente los 30 millones de euros de la opción de compra pactada con el Manchester United el pasado verano. No había rebaja posible de por medio y el club blaugrana consideraba la cifra como justa viendo la tasación de los extremos zurdos en el mercado. Otra cosa es el salario del jugador, una cifra complicada a pesar de la predisposición del futbolista en rebajar su ficha de forma ostensible repartiendo cantidades en un contrato largo.

Rashford tiene contrato con el Manchester United hasta el 2028 y es uno de los salarios más importantes de la Premier League. Si el Barça se lo hubiera mantenido se habría convertido en el jugador mejor pagado de la plantilla, pero el entorno del futbolista ya dejó claro en las primeras conversaciones que eso no iba a ser un escollo. La idea era formalizar un contrato más largo -hasta el 2030- repartiendo cantidades económicas para rebajar prácticamente su salario hasta la mitad. Pero aún así, la cifra resultante es alta dada la situación de límite salarial del club blaugrana y, sobre todo, del ambicioso plan de fichajes que se tiene para este verano.

Ahí comenzaron las dudas, ya que atar a Rashford puede implicar o bien renunciar a alguno de los fichajes estratégicos -quieren a un central y a un delantero centro de primer nivel- o bien abrir la puerta a que haya más ventas para poder financiarlo todo. La operación Rashford generó y genera debate al mismo tiempo que han llegado ofrecimientos de extremos con proyección muy interesantes por unos 30 millones de euros, pero con salarios sensiblementes más bajos que el inglés.

El Barça se ha puesto a explorar posibles operaciones con nombres como los de Schjelderup (Benfica), Víctor Muñoz (Osasuna) o Jan Virgili (Mallorca). Y hay algún jugador más por el que se ha pedido información en las últimas semanas. Deportivamente encajan y, económicamente, son operaciones que harían respirar mucho más económicamente al Barça.

Hay otro factor que también puede decantar la balanza. Se apostaba por la continuidad de Rashford porque tanto Deco como Flick querían alguna pieza con experiencia arriba y en la plantilla para complementar la juventud del vestuario blaugrana. El hecho de que Lewandowski pueda continuar y que Cancelo vaya a seguir como blaugrana cubriría ese cupo de veteranía y abriría la puerta al fichaje de más talento joven. No se desea firmar a un futbolista como Bardghji, que era una apuesta a un precio asumible, sino un futbolista que ya esté contrastado a nivel internacional y que pueda crecer en el Barça.

No hay nada al cien por cien decidido, ya que la dirección deportiva deberá encajar todas las piezas para cuadrar números. Pero si, como parece, se firmará a Bastoni y a un delantero centro de talla mundial, las opciones de Rashford serían más escasas. Habrá que ver su rendimiento en la fase decisiva de la temporada para saber definitivamente su futuro.