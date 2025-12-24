El Barça no lo tendrá fácil con Ajay Tavares: "Queremos retenerlo"

Uno de los nombres que la dirección deportiva del FC Barcelona tiene sobre la mesa para el futuro a largo plazo es el de Ajay Tavares (15 años). En SPORT ya explicamos hace unos días que el club blaugrana está interesado en el extremo inglés y trabaja para poder ficharlo cuando pueda firmar su primer contrato profesional a finales de 2026. El joven futbolista es uno de los talentos más prometedores de su país y desde la secretaría técnica culé se valora como un refuerzo muy interesante para el filial con perspectivas de subir al primer equipo.

El Norwich City, sin embargo, no dejará escapar fácilmente a una de las joyas de su fútbol formativo. Y así lo ha dejado claro su nuevo entrenador Philippe Clement, que llegó al cargo hace poco más de un mes, en una entrevista en el medio local ‘Pink Un’. “Evidentemente, queremos retener a nuestros mejores talentos. Es una de las cosas más importantes para el futuro. Ya lo hablamos con los propietarios y ellos también quieren que los jugadores de nuestra academia crezcan y lleguen al primer equipo”, ha declarado el técnico belga. “Por supuesto, queremos retener a Ajay”, ha insistido.

Clement, que ha asegurado que los responsables deportivos del Barça no se han puesto en contacto en ningún momento con los del Norwich City, ha remarcado la importancia de la cantera en el proyecto que acaba de empezar. “Quizás un poco menos recientemente, pero el Norwich tiene muy buena reputación en la formación de promesas. Y también es una cosa en la que yo siempre he estado involucrado en todos mis clubes”, ha justificado.

Por último, Philippe Clement, que a sus 51 años ha dirigido clubes como Brujas, Mónaco o Rangers, ha considerado que Ajay Tavares todavía tiene un largo camino por recorrer. “Muchos jugadores jóvenes entrenan regularmente con el primer equipo. Ajay es un futbolista muy interesante de esta lista, sé que hizo una buena pretemporada, pero es muy joven. Aún es muy joven”, ha sentenciado.