El Barça, muy cerca del fichaje de Ajay Tavares

La dirección deportiva del FC Barcelona trabaja de manera constante los 365 días del año, ya sea para ojear jugadores, iniciar conversaciones o simplemente rastrear el mercado. De hecho, se trabaja en el primer equipo y también en las categorías inferiores, con la intención de retroalimentar el talento propio de la Masia y reforzar aún más la que para muchos es la mejor cantera del mundo.

En este sentido, el último nombre que sigue muy de cerca el club es Ajay Tavares, extremo de 15 años del Norwich City. Tal como ha adelantado 'Mundo Deportivo', SPORT ha podido confirmar que el Barça está muy cerca de cerrar su fichaje, pues pese a ser del Reino Unido tiene pasaporte europeo, lo que le permite ser traspasado al cumplir los 16 años este 28 de diciembre y no tener que esperar a la mayoría de edad.

Ajay Tavares / Getty Images

El perfil del jugador

El canterano del club inglés ha destacado recientemente en las inferiores de su selección, ya que, previo paso por la sub-15 y la sub-16, ha debutado en la categoría sub-17 de Inglaterra. Gracias tanto a su rendimiento internacional como en su equipo, ha despertado el interés de equipos de la Premier League y también de clubes de fuera de ella, aunque parece que finalmente será la entidad catalana la que logrará hacerse con sus servicios.

Ajay Tavares es un futbolista cuya posición principal es la de extremo izquierdo, pero por su envergadura y potencia ha llegado a jugar como '9'. Justamente por su capacidad física ha logrado asentarse en conjuntos de jugadores dos o tres años mayores que él, por lo que, en caso de recalar en la Ciudad Condal, quizás podría lograr rápidamente un puesto en el Barça Atlètic de Juliano Belletti, aun cuando actualmente se encuentra en el juvenil del Norwich. Incluso, en la actual campaña, ya ha logrado anotar un gol en ocho partidos con el sub-18 de los 'Canaries', lo que demuestra que su progresión parece ir adelantada a su edad.

Falta por ver si su traspaso se lleva a cabo de cara al próximo mercado invernal, pues podría resultar un buen refuerzo para el filial en su lucha por el ascenso, aunque no se espere que vaya directamente al segundo equipo. No obstante, no es el único movimiento que puede ayudar a cumplir los objetivos del conjunto dirigido por Belletti, ya que también se está trabajando en la operación por el joven egipcio Abdelkarim.