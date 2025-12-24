Lobo Carrasco se moja sobre el futuro de Leo Messi en el Barça: "Lo veo como…"

Leo Messi sorprendió a todos al acudir de madrugada al Spotify Camp Nou la noche del 9 de noviembre de 2025, un hecho que llamó la atención porque nadie sabía nada al respecto. Sin embargo, el '10' argentino decidió regresar al lugar donde dejó una huella imborrable para comprobar cómo están avanzando las obras del estadio y ver de primera mano cómo va quedando.

Las fotografías de Messi en el interior del Spotify Camp Nou quedarán para el recuerdo de la afición culé. Con su regreso a Barcelona, el argentino desató una oleada de rumores y se reabrió el debate sobre un posible regreso, ya sea como jugador o, dentro de unos años, como parte de la estructura del club.

Leo Messi, durante su visita el pasado domingo el Spotify Camp Nou. / EFE

El último en pronunciarse al respecto fue Lobo Carrasco en 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol. El exjugador del FC Barcelona se sinceró sobre un posible regreso del crack argentino.

En primer lugar, señaló que se trata de "un gran hándicap porque todavía está en el Inter de Miami", descartando así la opción de su fichaje, y más aún con Laporta como posible presidente.

Una vez cuelgue las botas, Lobo Carrasco explicó que hay quienes lo ven incluso como futuro presidente del FC Barcelona, una opinión que no comparte en absoluto.

"Yo creo que a él le gustaría más estar cerca de los jugadores que para, con su ojo, fichar a este al otro y al otro", aseguró en 'El Chiringuito'. Ejercería la responsabilidad de director deportivo: "Creo que sería una de las cosas que le gustaría".

Lo que descarta de todas las maneras es que Leo Messi se ponga a entrenar: "De momento, como entrenador no, a no ser que le cambie mucho la mentalidad".

Lobo Carrasco expuso que "a él lo que le gusta es confeccionar". Aún es pronto para determinar qué papel podría tener Messi dentro del club, pero se espera que la relación entre el Barça y Messi nunca se rompa.