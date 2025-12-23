Rashford: "Trabajo duro para seguir en el Barça"

La Fundació Barça siempre esta ávida de que futbolistas se impliquen en todos los proyectos (y no son pocos) que tiene en marcha. El impacto que tiene un jugador de la primera plantilla en las iniciativas con niños y niñas es bestial. Y encontraron en Marcus Rashford un perfecto filón. El inglés tiene en marcha varios programas de ayuda a gente sin hogar y a jóvenes en situación de exclusión social.

Desde muy joven está implicado en la labor solidaria. Y de ahí que lo viéramos hace unos días aparecer por la Escola Vedruna (niños y niñas de 34 nacionalidades distintas) del barrio del Raval de Barcelona y por el Centre Comunitari Submarí, donde la Fundació hace una gran labor desde hace un tiempo. Rashford hizo las delicias de los alumnos y luego atendió amablemente a SPORT para charlar de su labor solidaria y de sus primeros cinco meses en can Barça.

¿Cómo y por qué empezaste a colaborar en proyectos solidarios, Marcus?

La mayoría los inicié cuando tenía 18 o 19 años. Decidí entrar en este terreno. Es algo que ya hacía mi madre y queríamos que esas iniciativas progresaran. Ella siempre intentaba ayudar y aportar cosas a la gente sin hogar, sobre todo durante la Navidad. Comida, ropa. Se recorría las calles de Manchester y entregaba estas cajas con todo tipo de productos de primera necesidad a los más necesitados.

¿Cogiste el testigo de tu madre?

A partir de los 18, desde mi posición, decidí enfrascarme e involucrarme en todo esto. Intentamos expandirlo y no solo trabajar en el área de Manchester, sino abrirlo a otros sitios del Reino Unido. Empezamos a trabajar con más gente y organizaciones para poder llegar a muchos más lugares y gente necesitada.

Rashford, el regalo anticipado de Navidad de varias escuelas de Barcelona / FC Barcelona

También colaboras con comedores escolares.

Sí, esta es otra de las iniciativas, las comidas para las escuelas. Cuando yo era pequeño era uno de esos muchachos que necesitaba ayudas para el comedor de la escuela, así que entiendo perfectamente las dificultades y que hay periodos más delicados, como ahora en Navidad. Y que los niños y niñas puedan tener el mismo tipo de comida en la escuela que cuando están en casa. Quise crear algo con el objetivo de mantener este equilibrio alimenticio no solo en la escuela, sino en vacaciones y en todos los periodos del año. Durante el COVID vi que era un momento perfecto para empezar este programa. Tenía la idea, no estaba listo al 100%, pero al cabo de un año más o menos de que estallara la pandemia lo empezamos. Fue una época muy complicada para mucha gente, así que quería que esta fuera una preocupación menos para todas esas familias con dificultades.

Y tienes en marcha un proyecto para fomentar la lectura entre los más jóvenes.

La tercera iniciativa en la que estoy involucrado es hacer llegar libros y que todos los niños puedan leer. Yo no empecé a leer libros quizás hasta los 15 o 16 años. Queremos hacer llegar ejemplares al máximo número posible de niños y niñas, que sean asequibles. Como he dicho, empecé muy tarde a leer, pero fue muy beneficioso e importante para mí, así que quería empujar a los niños y darles fuerza y energía para leer más.

Marcus Rashford mostró su faceta más solidaria en la Escola Vedruna / FC Barcelona

No es habitual ver a futbolistas de élite involucrarse tanto en estas iniciativas solidarias. Por lo menos aquí en España. ¿Intentas espolear a tus compañeros para que también colaboren?

Claro, intento involucrar al resto de futbolistas y compañeros en este tipo de proyectos. Pero claro, debe ser algo que motive a la persona, que quiera hacerlo realmente. Al final el objetivo es llegar al máximo número de gente posible, pero tiene que salir de ellos, sino es difícil establecer esta conexión. Para mí es algo normal, es algo que he visto toda mi vida. En mi madre, en mi entorno. Me siento cómodo en este tipo de ambiente y de situación, siento que desde mi posición puedo ayudar y debo hacerlo.

Háblanos de tus primeros meses en el Barça. De cómo te has adaptado al club, a la ciudad, al vestuario.

PMe estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el mismo momento que llegué sentí que todo el mundo me recibió muy bien. Para mí, la razón por la que estoy aquí es ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero en la vida todo pasa muy rápido, las cosas cambian y el objetivo es repetir los éxitos. Estoy totalmente centrado en esto. Con el staff y los compañeros está siendo todo fantástico, no puedo quejarme.

Claro que quiero quedarme, pero la razón por la que trabajo duro es para ganar títulos con el Barça

¿Tu objetivo principal por el que trabajas es ganarte la continuidad y que el club ejecute esa opción de compra?

Claro que lo que quiero es quedarme en el Barça. Es un objetivo final, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando lo mejor de mí. El propósito es ganar. El Barça es un club enorme, fantástico, construido para ganar títulos.

Así fue la visita de Rashford a varias escuelas de Barcelona por Navidad / FCB

¿No sientes que en el Barça hay demasiada presión, que las expectativas son muy altas y que hay una cierta crueldad si no logras lo máximo?

Aquí hay una presión, pero no es una presión negativa, sino esa que deseas como jugador, la que quiero y siempre he querido como futbolista. No puedo estar en un sitio donde no te exigen objetivos importantes; para mí es más difícil estar motivado y dar lo mejor de mí en un club donde la exigencia no es máxima. Estoy en el sitio y en el entorno perfecto para seguir mi viaje como jugador de fútbol, así que solo intento dar lo mejor de mí cada día y ayudar al equipo a ganar. Veremos qué pasa el próximo verano.