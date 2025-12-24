El Barça no desea pagar ahora por un central que acabe contrato en junio

La dirección deportiva del Barça va encajando piezas del complicado puzzle para incorporar a un central en este mercado de invierno. Se están ofreciendo muchos futbolistas y se están monitorizando situaciones de jugadores que podrían estar disponibles a préstamo por seis meses aunque sea sin opción de compra. El Barça no se va a precipitar, pero lo que sí tienen claro es que no pagarán por futbolistas a los que les queden solo seis meses de contrato y solo contemplarían esta vía en el caso de que sus clubs de origen los dejasen salir libres.

La decisión es la misma que en su momento tomó el propio Joan Laporta cuando aún no era presidente del Barça, pero si candidato a la presidencia y vetó la llegada de Eric Garcia durante el mes de enero del 2020. En aquella ocasión, el Manchester City estaba dispuesto a sacar al jugador, que ya había dejado claro que no iba a renovar, pero pedía alguna pequeña contraprestación económica. Laporta fue muy duro en aquel momento y vetó la operación a pesar de que el equipo tenía muchos problemas defensivos y acabó fichándole el próximo verano a coste cero.

En estos momentos, el club blaugrana está con el mismo planteamiento ya que creen que sería tirar dinero firmar ahora algún futbolista, que en junio podría salir libre. También es cierto que el Barça ahora no está para invertir en un fichaje estratégico, aunque la filosofía de la operación es clara: se prioriza jugadores cedidos o que salgan libres ahora en el mes de enero.

En este caso hay operación que ahora podrían hacerse previo desembolso por futbolistas que acaban contrato pero no han renovado. En esta situación están Konaté (Liverpool), Upamecano (Bayern), Guehi (Crystal Palace), Senesi (Bournemouth) o Diogo Leite (Unión Berlín). Por todos ellos habría que pagar traspaso y el Barça no va a dar este paso. Hay futbolistas que terminan contrato y no están contando para sus equipos por los que podría haber alguna posibilidad aunque se trata de situaciones más arriesgadas por su rendimiento.

El Barça está hablando con agentes de jugadores por si hubiera casos susceptibles de salir a préstamo como sería Aké, del Manchester City. Y tienen claro que podría surgir alguna opción muy interesante en los últimos días de mercado. Por ahora, nada de precipitarse, recuperar a Araujo y estudiar mucho el mercado.