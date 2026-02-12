El Barça intuye lío con Koundé: Liverpool y Chelsea quieren ficharlo

Jules Koundé se ha convertido en uno de los defensas más cotizados en el mercado. Su polivalencia y consistencia en el juego le hacen ser pieza cotizada y en el Barça tienen claro que habrá movimientos este verano ya que varios clubs top de Europa están preguntando por él. El Liverpool le tiene en su lista de prioridades, pero en el club blaugrana preocupa sobre todo el Chelsea, equipo que le quiso firmar cuando militaba en el Sevilla y que siempre le ha considerado como un futbolista estratégico. Por ahora hay calma porque Koundé siempre ha demostrado implicación total en el Barça priorizando claramente su apuesta por el club, aunque el ruido ya ha comenzado. Para el Barça, hoy por hoy, es un futbolista intransferible.

El Liverpool habría sondeado ya sus opciones para acercarse a Koundé. El 'Daily Mail' explica que tanto el entrenador como la dirección deportiva del club inglés creen que puede ser una pieza muy valuosa para su proyecto deportivo. Quieren realizar una remodelación de su defensa tras los problemas que han tenido esta temporada y estarían en disposición de presentar una propuesta convincente tanto para el Barça como para el jugador. En concreto, hablan de un traspaso de 80 millones de euros.

El interés del Liverpool no es el único que vienen desde la Premier League. El Chelsea, muy activo en el mercado desde que cambió la propiedad, tiene entre ceja y ceja a Koundé desde hace varios años. Perdieron la puja con el Barça a pesar de que pagaban más dinero al Sevilla de traspaso y cada año han intenado convencer al futbolista, incluso prometiéndole que jugaría como central y no lateral. El interés persiste y este verano volverán a la carga.

En el Barça intuyen que habrá ruido entorno al futbolista, pero hay tranquilidad máxima. Koundé priorizó fichar por el equipo blaugrana cuando militaba en el Sevilla y lo hizo perdiendo algo de dinero. Y hace poco renovó su contrato hasta el 2030. Está blindado con una cláusula de 1.000 millones de euros y lo más importante es que el jugador se siente cómodo en Barcelona y en el Barça, por lo que no tiene intención de moverse. Otra cosa es lo que pueda pensar su entorno, aunque la disposición del futbolista es total.

Koundé lo ha jugado prácticamente todo en el Barça como lateral derecho, aunque con la llegada de Joao Cancelo podrá tener más descansos. Su rendimiento se ha mostrado algo más irregular en las últimas semanas, pero Hansi Flick confía absolutamente en el francés como titular y no es uno de los jugadores que el Barça querría sacar al mercado. Es uno de los pocos intocables para Flick y eso es inamovible para el próximo mercado.