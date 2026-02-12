El Atlético se pronuncia sobre el interés del Barça en Julián Álvarez

Julián Álvarez será uno de los protagonistas del duelo de esta noche entre Atlético y Barça para conseguir llegar a la final de Copa. Muchas miradas se centrarán en un delantero que no está pasando por su mejor racha y por quien el Barça no ha disimulado su interés en ficharle a partir del próximo mes de junio. El club colchonero se mantiene firme en su postura de intentar retener al argentino a pesar del interés de varios equipos y juegan con la posición de fuerza por tener un contrato blindado hasta el 2030 y con una cláusula de 500 millones de euros.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que empieza a estar ya bastante harto de este tema, se refirió al posible interés del Barça por el futbolista y dejó muy claro que hasta ahora hay máxima tranquilidad en el club rojiblanco: "Julián es jugador con contrato en el Atlético de Madrid y está contento. Nadie del Barça se ha puesto en contacto oficialmente con nosotros para ficharle y esto es lo que hay sobre este tema", aseguró en declaraciones a la cadena 'Win win' de Egipto.

Cerezo fue más allá y aseguró que "lo único que nos interesa ahora es la Copa y pasar la eliminatoria con el Barça. Nada más". Enrique Cerezo había asegurado semanas antes que Julián Álvarez estaba contento en el Atlético y que el club confiaba en él ya que aún puede progresar en el equipo y forma parte de un proyecto en crecimiento que no solo se basa en el presente sino en el futuro. Por ahora, el club colchonero no tiene intención alguna de colocarlo en el escaparate, salvo que sea el propio jugador el que lo pida.

En el Barça tienen clara la situación y no van a dar pasos en falso por Julián Álvarez. Es una operación que solo puede darse si se va de la mano del propio futbolista y con unas condiciones económicas claras. La tasación de Julián Álvarez es de 100 millones de euros, pero el Atlético, en el caso de que lo demande el jugador, pedirá más dinero, conscientes de que hay clubs de la Premier como el Chelsea y el Arsenal que están interesados en él. En el club blaugrana no se plantean ir más allá si el precio se pone por las nubes.