El Barça esquiva el temporal para soñar con el triplete

Los partidos entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona siempre son especiales, no son partidos cualquiera. Y menos, cuando se trata de una eliminatoria en la que se pone en juego el billete para la gran final de la Copa del Rey. El mismo decorado que la temporada pasada y el deseo de los azulgranas de repetir el desenlace... si puede ser, sin sufrir tanto. Hace un año, Ferran Torres marcó el gol del triunfo en el Metropolitano tras el vibrante 4-4 de la ida en Montjuïc. Ahora, las semifinales arrancan en Madrid y se decidirán en el Spotify Camp Nou dentro de tres semanas.

Predictor Opta - Atlético de Madrid vs. Barcelona / Perform

Hansi Flick le empieza a tener tomada la medida al ‘Cholo’ Simeone. Y eso que el cara a cara entre ambos empezó mal para el alemán, con una inmerecida derrota liguera en casa de la que después se hizo una lectura muy positiva, pues significó un punto de inflexión. Los últimos tres enfrentamientos los ha ganado el Barça. Además del mencionado 0-1 en la Copa del Rey, un 2-4 en el Metropolitano que fue decisivo para conquistar la pasada Liga y el 3-1 de esta campaña en un Camp Nou que empujó de lo lindo.

Cambio de planes, mismo objetivo

El Barça va a por todas este año y no renuncia, ni tiene por qué hacerlo, al triplete. Líder de LaLiga, y en octavos de la Champions League por la vía directa, el reto empieza esta noche en feudo colchonero, la primera gran prueba de fuego para soñar a lo grande. Sin olvidar que en el bolsillo ya está, y a buen recaudo, la Supercopa de España.

Un partido de alta exigencia para el que cualquier precaución es poca y que provocó el cambio de planes en la expedición azulgrana ante la alerta de temporal por fuerte viento en Catalunya este jueves. En contra de lo que suele ser habitual, la expedición barcelonista viajó la noche antes en avión y pernoctó en Madrid.

Duelo Koundé-Lookman y 'morbo' con Julián

Las bajas de Raphinha y Rashford por problemas físicos abren la incógnita en la banda izquierda del ataque. Seguramente la ocupará Fermín, para dejar a Dani Olmo la mediapunta. Casadó tiene muchos números de acompañar a De Jong en el pivote, y en la posición del ‘killer’, Ferran Torres parte como favorito por delante de Lewandowski tras descansar el valenciano los dos últimos partidos de inicio y ser el máximo goleador del Barça con 16 dianas.

Simeone prueba un once con Rodrigo Mendoza, Griezmann y Lookman / EFE

Otro de los focos de la noche estará en el examen para Koundé ante el fichaje estrella de los rojiblancos, el rapidísimo Ademola Lookman. Además, claro, de la presencia de Julián Álvarez, en la órbita azulgrana y con ganas de reivindicarse. Un Aleti-Barça apasionante. Más que nunca.