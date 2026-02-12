FC BARCELONA
El Barça esquiva el temporal para soñar con el triplete
El FC Barcelona afronta en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid la primera gran prueba de fuego en su objetivo de ganarlo todo esta temporada: en juego, medio pasaporte a otra final de la Copa del Rey
Los partidos entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona siempre son especiales, no son partidos cualquiera. Y menos, cuando se trata de una eliminatoria en la que se pone en juego el billete para la gran final de la Copa del Rey. El mismo decorado que la temporada pasada y el deseo de los azulgranas de repetir el desenlace... si puede ser, sin sufrir tanto. Hace un año, Ferran Torres marcó el gol del triunfo en el Metropolitano tras el vibrante 4-4 de la ida en Montjuïc. Ahora, las semifinales arrancan en Madrid y se decidirán en el Spotify Camp Nou dentro de tres semanas.
Hansi Flick le empieza a tener tomada la medida al ‘Cholo’ Simeone. Y eso que el cara a cara entre ambos empezó mal para el alemán, con una inmerecida derrota liguera en casa de la que después se hizo una lectura muy positiva, pues significó un punto de inflexión. Los últimos tres enfrentamientos los ha ganado el Barça. Además del mencionado 0-1 en la Copa del Rey, un 2-4 en el Metropolitano que fue decisivo para conquistar la pasada Liga y el 3-1 de esta campaña en un Camp Nou que empujó de lo lindo.
Cambio de planes, mismo objetivo
El Barça va a por todas este año y no renuncia, ni tiene por qué hacerlo, al triplete. Líder de LaLiga, y en octavos de la Champions League por la vía directa, el reto empieza esta noche en feudo colchonero, la primera gran prueba de fuego para soñar a lo grande. Sin olvidar que en el bolsillo ya está, y a buen recaudo, la Supercopa de España.
Un partido de alta exigencia para el que cualquier precaución es poca y que provocó el cambio de planes en la expedición azulgrana ante la alerta de temporal por fuerte viento en Catalunya este jueves. En contra de lo que suele ser habitual, la expedición barcelonista viajó la noche antes en avión y pernoctó en Madrid.
Duelo Koundé-Lookman y 'morbo' con Julián
Las bajas de Raphinha y Rashford por problemas físicos abren la incógnita en la banda izquierda del ataque. Seguramente la ocupará Fermín, para dejar a Dani Olmo la mediapunta. Casadó tiene muchos números de acompañar a De Jong en el pivote, y en la posición del ‘killer’, Ferran Torres parte como favorito por delante de Lewandowski tras descansar el valenciano los dos últimos partidos de inicio y ser el máximo goleador del Barça con 16 dianas.
Otro de los focos de la noche estará en el examen para Koundé ante el fichaje estrella de los rojiblancos, el rapidísimo Ademola Lookman. Además, claro, de la presencia de Julián Álvarez, en la órbita azulgrana y con ganas de reivindicarse. Un Aleti-Barça apasionante. Más que nunca.
- Deco: '¿Un delantero y un central? Las cosas van por ahí
- El Manchester United no bajará un duro por Rashford
- Deco no se equivocaba con Luis Díaz
- ¡El caso Dro a la inversa! Un canterano del PSG se ofrece al Barça
- Lesión Rahsford: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- La baja de Rashford ante el Atlético, una mera precaución
- La increíble revolución en la norma de los empates en Japón que podría cambiar el fútbol para siempre
- La gran ausencia que lastrará a Simeone ante el Barça: 'Es el mejor que tenemos