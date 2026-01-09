¿Puede haber otro Koundé con Cancelo? La opción que Flick aún no ha explorado

Cuando Xavi Hernández pidió el fichaje de Koundé se ilusionó con una dupla que apuntaba a ser uno de los muros de Europa: "¿Te lo imaginas a él y a Araujo juntos? Dios mío, son dos bestias. Con ellos podemos jugar una línea muy alta, como el Liverpool". La frase aparece en la serie documental 'FC Barcelona, una nueva era', cuando el Barça de Xavi despegaba y nadie imaginaba un final tan abrupto.

Han pasado ya dos años de la estrena del documental y ninguno de los dos es titular en el centro de la defensa del Barça. El uruguayo está viviendo una temporada atípica con problemas de confianza y Jules sigue consolidado como el lateral derecho titular del equipo.

Ni siquiera con Xavi en el banquillo fue habitual ver a Koundé y Araujo en el centro de la defensa. Xavi llegó a probar una defensa con Iñigo y Koundé en el centro de la defensa Araujo de lateral derecho y Cancelo de lateral izquierdo, pero en líneas generales encontró la mejor versión del francés en la banda.

En el Sevilla Koundé fue uno de los mejores centrales de LaLiga, pero Deschamps se avanzó a lo que estaba por venir apostando por Jules como lateral derecho en la selección.

Koundé, Araujo, Christensen y Balde formaron la mejor defensa de LaLiga el curso que Xavi ganó LaLiga. Un Barça que destacó, sobre todo, por la dificultad de hacerle goles.

Durante la etapa de Xavi, Koundé combinó participaciones como defensa central y lateral derecho, jugando aproximadamente un tercio de los partidos como central y dos tercios como lateral derecho.

El impacto de Flick

La llegada de Flick abría de nuevo el interrogante pero el alemán ha sido aún más radical que Xavi con la posición de Koundé. Y seguramente el gran triunfo de Flick haya sido convencer a Koundé de que podía ser uno de los mejores laterales derechos del mundo, a pesar de sentirse central.

Así fue la temporada pasada, con gol decisivo al Madrid incluido en la final de Copa. Esta temporada está siendo más irregular, pero su trayectoria en el Barça deja un diagnóstico claro: el mejor Koundé se ha visto como lateral derecho y además ha demostrado ser un factor que le juega a favor a Lamine. Según datos del club, Koundé ha disputado 124 partidos oficiales con el primer equipo: 84 como lateral derecho (68 %) y 40 como defensa central (32 %).

La reconversión definitiva

Su reconversión definitiva a lateral ha sido tan destacada que esta temporada se le ha criticado más alguna desconexión defensiva que su papel en ataque. Koundé empezó la temporada como suplente por el gran momento de Eric pero ha ido recuperando terreno hasta volver a asentarse como la primera opción. La duda ahora es ver cómo le afectará la llegada de Cancelo. De momento Koundé no suma ni una sola titularidad como central durante la etapa de Flick en el banquillo, pero desde el club también apuntan que se contempla esta opción tras la cesión del portugués.

Flick apuesta por dos laterales asimétricos (uno largo en la izquierda y otro más defensivo en la derecha). Un escenario que hace que tenga mucho más sentido imaginarse a Cancelo sobre todo como alternativa de Balde para consolidar a Gerard Martín como central. El portugués pude hacer de todo (lateral, mediocampista, extremo) pero sus características son radicalmente ofensivas.

Cancelo, potencial ofensivo / Valentí Enrich

Si Flick acerca Cancelo a Lamine, se multiplicarán las opciones ofensivas en la banda derecha, pero la espalda del portugués puede ser problemática en los contragolpes de los rivales. Xavi ya exploró todas estas posibilidades, pero terminó desechando juntar dos laterales tan ofensivos como Cancelo y Balde. Es más, el mejor Cancelo en el Barça fue como lateral izquierdo, una posición en la que su disparo se convierte en una gran amenaza al jugar a pierna cambiada.

¿A quién le puede cambiar más la vida con la llegada de Cancelo?

Con el movimiento de Cancelo en este mercado, Flick gana un recambio para los dos laterales y puede liberar más a Eric y Gerard como centrales. En total cuatro opciones claras: estos dos junto a Cubarsí y Araujo más el comodín de Koundé. A la espera de ver el impacto de Cancelo en la gestión de Flick, Koundé sigue pareciendo solo una solución de emergencia para el centro de la defensa.

El francés, de momento, parece cómodo con su posición: "Estoy bien en esta posición. Es cierto que es una posición muy distinta a la de central. Así que todavía necesito trabajar en algunos conceptos, especialmente con la pelota. Creo que sin la pelota, por supuesto, hay diferencias, pero es más fácil para mí. Pero es verdad que ahora mismo a un lateral, especialmente en el Barça, se le exige, se le pide más, que es entendible. Estoy intentando afianzarme más con la pelota y trabajar en un plan ofensivo para poder ayudar más al equipo".