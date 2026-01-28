El Barça se rebela para volar hacia los octavos de final

El FC Barcelona ya está en los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo blaugrana tuvo que recurrir a otra remontada comandada por un Lamine Yamal enrabietado y un tridente que se enganchó a tiempo al partido.

Hansi Flick salió con su mejor once posible, arriesgando con dos interiores que tienen alma de delanteros como Olmo y Fermín, dejando por atrás a Eric Garcia para barrer todo lo que se escapara en la medular. Se trataba de buscar goles con el tridente arriba y atrás ganando centímetros con Gerard Martín situado al lado de Cubarsí.

El Copenhague también necesitaba la victoria para intentar meterse en el play-off y se notó con un planteamiento valiente tratando de romper la línea de fuera de juego azulgrana. El partido pintaba bien para que se viera un interesante intercambio de golpes. Y fue Dadason, quien golpeó primero tras un mal pase de Koundé a Eric Garcia.

Nerviosismo barcelonista

Un jarro de agua fría para helar aún más el Spotify Camp Nou y dar vitaminas a los ruidosos aficionados daneses. Lewandowski pudo devolver el mazazo en un mano a mano parecido al del gol visitante, pero el meta Kotarski le adivinó las intenciones con el pie. El Barça apretó para igualar pronto el marcador y el Copenhague reculó de sus intenciones iniciales.

Los intentos para romper el bloque bajo danés eran variados ya que con los regates de Lamine no eran suficientes. Eric Garcia lo probó con un trallazo que se estrelló en el larguero y botó fuera de la línea de gol.

La desesperación barcelonista llevó a Lamine a ver una tarjeta amarilla por protestar uno de los muchos agarrones que recibía. Fue la imagen del nerviosismo de un equipo que llegó al descanso con los nervios a flor de piel.

Opción Bernal

Hansi Flick quiso sujetar mejor el centro del campo con la entrada de Marc Bernal por Eric Garcia. Un jugador más específico para la posición con la que el Barça trataba de controlar mejor la pelota por un Eric que fue cambiado por un golpe en la cabeza. Fue el propio Bernal quien inquietó por primera vez al meta del Copenhague con un tiro desde la frontal.

El Barça era otro y tras un pase en diagonal de Dani Olmo, Lamine rompió y Lewandowski fusiló a puerta vacía. Se dibujaba otro escenario con un cuadro blaugrana crecido. Fermín se sumó a la fiesta y disparó al lateral de la red. Ya no se oían a los daneses.

Lamine estaba encendido y, después de que apareciera Sant Joan Garcia pese a un fuera de juego previo, probó un centro al área, el rebote le favoreció y el balón se coló en la red.

El oficio de Lewandowski

El Copenhague se fue desinflando y Lewandowski forzó un penalti que Raphinha se encargó de transformar. El FC Barcelona se tranquilizó viendo que estaba en el Top 8 sin la necesidad de esperar otros resultados.

El equipo tocó el balón con calma esperando el momento de generar nuevas ocasiones ajeno a lo que sucedía en otros campos. Raphinha se retrasó al centro del campo en el puesto de Dani Olmo poniendo aún más empuje a la medular.

Lewandowski acasbó por recoger el premio del gol / Dani Barbeito

Se trataba de jugar con inteligencia y Cubarsí, a balón parado, pudo poner el cuarto. El equipo quería jugar en campo contrario. Tener al Copenhague bien alejado de las inmediaciones de Joan Garcia.

Por si no había suficiente energía en el campo, entró Casadó y era cuestión de dejar pasar los minutos para sellar una clasificación europea de mucho mérito en una Champions que en su primera fase ha acabado por dejar un buen sabor de boca. Y mucho más con el gol de falta final de Rashford.