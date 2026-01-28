Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League

Todo el mundo puede respirar tranquilo en las oficinas del Camp Nou. El Barça, tras la victoria ante el Copenhague en el último partido de la fase liga, está entre los ocho mejores equipos de la Champions League y, por lo tanto, tiene billete directo para los octavos de final de la máxima competición europea.

Los de Hansi Flick, que arrancaban la jornada en novena posición fuera de los puestos directos y con una diferencia de goles de +5, se benefició de los resultados de sus rivales directos y, gracias al buen resultado ante los daneses pese al mal inicio de partido (3-1), se saltará por segundo año consecutivo desde que la UEFA aplicara este nuevo formato para la Copa de Europa.

Posibles rivales

Los culés, que finalmente han acabado en quinta posición, deberán esperar al sorteo que se celebrará en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, el viernes 30 de enero a las 12.00h del mediodía para saber quién será su rival en los octavos de final de la competición.

PSG (11º) o Newcastle (12º)

Mónaco (21º) o Qarabag (22º)

A día de hoy, el Barça podría enfrentarse a cuatro rivales en la que sería la primera piedra en el camino hacia la final del 30 de mayo en Budapest. A saber: PSG o Newcastle / Mónaco o Qarabağ. En caso de superar la eliminatoria, en los cuartos de final podrían esperar Tottenham (3º) o Liverpool (4º) o el ganador de la eliminatoria de play-off Juventus o Atlético de Madrid / Brujas o Galatasaray.

Calendario

El primer paso será el play-off eliminatorio, que se disputará a doble partido: los encuentros de ida están programados para los días 17 y 18 de febrero, mientras que las vueltas se jugarán el 24 y 25 de febrero, de donde saldrán los equipos que accederán a la siguiente fase donde ya esperan los ocho primeros clasificados.

A partir de ahí, la máxima competición europea seguirá con los octavos de final, donde entrará en juego el Barça, también a doble encuentro, con las idas fijadas para el 10 y 11 de marzo y las vueltas para el 17 y 18 de marzo, semanas clave que marcarán qué clubes siguen vivos en la carrera hacia el título.