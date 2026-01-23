El Barça de Flick sueña a golpe de remontadas

El Barça de Hansi Flick sigue teniendo el sello particular de las remontadas. Un factor diferencial que da muchos puntos y que habla muy bien de la capacidad de este equipo para reaccionar a situaciones complicadas. El miércoles en Praga, el octavo ejemplo, y seguro que no será el último de esta temporada. Los checos se adelantaron en el marcador, los azulgranas le dieron la vuelta con dos goles de Fermín, pero el Slavia igualó antes del descanso. En la segunda parte, Dani Olmo y Robert Lewandowski, que se estrenó por fin en la competición, culminaron una nueva remontada.

El Barça derrota al Slavia de Praga y consigue la octava posición / Champions

17 remontadas con Flick

Solo hubo que esperar dos partidos para asistir a la primera remontada de esta campaña. Se seguía, de esta manera, el camino del primer año en azulgrana de Hansi Flick, cuando el equipo ganó 9 partidos que empezó o fue perdiendo. Fueron estos: Valencia-Barça (1-2), Rayo Vallecano-Barça (1-2), Real Madrid-Barça (2-5, final Supercopa de España), Benfica-Barça (4-5), Atlético de Madrid-Barça (2-4), Barça-Celta (4-3), Barça-Real Madrid (3-2, final Copa del Rey), Valladolid-Barça (1-2) y Barça-Real Madrid (4-3, Liga).

Las 6 en esta Liga...

Comenzó la 2025/2026 y se mantuvo la misma historia. En la segunda jornada liguera, el cuadro de Flick visitó el Ciutat de València y se le complicó el partido cuando, en el primer tiempo, Iván Romero y José Luis Morales pusieron el partido cuesta arriba. Pedri, Ferran Torres y un gol in-extremis ya en el añadido de Unai Elguezabal en propia puerta dieron tres puntos muy apurados a los azulgranas.

Espectacular remontada del Barça ante el Levante / SPORT

Semanas más tarde también se atragantó la visita a otro recién ascendido, el Real Oviedo, que se fue con ventaja en el marcador con un gol de Alberto Reina. Pero, de nuevo, el Barça fulminó en la segunda mitad a su rival: Eric Garcia, Lewandowski y Araujo pusieron las cosas en su sitio.

Solo una jornada después, en el primer partido en Montjuïc tras el 'corto exilio' del Johan Cruyff, el Barça tuvo que volver a tirar de su capacidad de reacción frente a la Real Sociedad, que se avanzó a la media hora con una diana de Álvaro Odriozola. Antes del descanso empató Koundé y a la hora de partido, Lewandowski sacó toda su pólvora para el 2-1 definitivo.

Flick explica la imagen del banquillo tras el Alavés: "Fue por la roja a Marcus, tengo fuerzas para la temporada" / Perform

Regresar por fin al Spotify Camp Nou también vino acompañado de una remontada. Concretamente, en el segundo partido en el nuevo estadio y frente al Alavés. Los del Chacho Coudet marcaron en el primer minuto de juego con Pablo Ibáñez. Un jarro de agua fría que pronto neutralizó Lamine Yamal (en el 8') como la antesala a un doblete salvador de Dani Olmo.

Partido siguiente, también en casa, y nuevo inicio complicado para el Barça, en este caso ante un Atlético de Madrid que a los 20 minutos se adelantó con un gol de Baena. Partidazo del equipo arropado por la afición para solventar la papeleta con los goles de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres y sumar tres puntos de oro.

La última remontada liguera llegó el pasado 6 de diciembre en La Cartuja contra el Betis. Antony marcó a los 6 minutos el primero para los verdiblancos, pero la respuesta blaugrana fue fulminante: triplete de Ferran Torres y tantos de Bardghji y Lamine Yamal para hacer intrascendente los goles finales de Diego Llorente y el Cucho Hernández.

Champions

...y las 2 en la Champions League

El FC Barcelona ha remontado en los dos últimos partidos de la Liga de Campeones. El Eintracht 'amenazó' con volverla a liar en el Camp Nou cuando Ansgar Knauff adelantó a los alemanes, pero en apenas tres minutos, del 50' al 53', doblete de Koundé, dos cabezazos que convirtieron al francés en el héroe de la noche.

Y la última, la del miércoles en Praga. Los goles encajados en frío son una asignatura pendiente para este Barça. Su capacidad de levantarse ante la adversidad, una bendición.