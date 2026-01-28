Así está la clasificación de la Champions League en directo durante la última jornada

La primera fase de la Champions League 2025-26 cierra el telón hoy miércoles 28 de enero con la disputa de la jornada 8. A lo largo de esta noche, los participantes todavía con opciones de seguir en pie buscarán dar el paso definitivo hacia sus respectivos objetivos, ya sea la clasificación directa a octavos o una última oportunidad a través del playoff. Si bien es cierto que la división entre los diferentes grupos cada vez es más notable, lo que suceda en la jornada final puede cambiar radicalmente el tablero de juego.

A diferencia de lo sucedido en las siete semanas anteriores, la última jornada de la Champions se disputará de forma unificada, con todos los partidos arrancando a partir de las 21:00 horas (CET).

Cuatro de los cinco representantes españoles todavía tienen opciones de avanzar hacia la siguiente ronda. Real Madrid, Barça y Atlético sueñan con afianzarse en el top-8, siendo los blancos quienes más números tienen de conseguirlo, mientras que el Athletic Club buscará un billete hacia el playoff. El Villarreal protagoniza la otra cara de la moneda, pues quedó eliminado matemáticamente tras caer ante el Ajax en la jornada anterior.

La fase liga de la Champions League cuenta con un sistema único de clasificación para los 36 participantes. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'play-off' para completar las ocho plazas restantes.

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

