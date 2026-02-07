Tim N'Guessan se confiesa antes de la Copa del España

Con dos entrenamientos al completo tras el Europeo y el Campeonato Africano en los que reinaron Emil Nielsen con Dinamarca y Seif Elderaa con Egipto, el Barça disputa la Copa de España en la localidad grancanaria de Telde con un duro duelo en 'semis' ante el Bidasoa Irun (18.30 horas). Antes, se medirán el BM Logroño y el At. Valladolid.

Uno de los jugadores que no estuvo con su equipo nacional fue el lateral izquierdo Timothey N'Guessan (Massy, 18 de septiembre de 1992), quien renunció a la selección 'bleu' y ha aprovechado este mes y medio para limpiar su mente y trabajar el físico de cara a lo que resta de curso.

El segundo capitán del Barça no rehuyó temas en su charla con SPORT en la Ciutat Esportiva antes de viajar a tierras insulares. Su renovación, la situación de Dika Mem, las exigencias de Carlos Ortega y su capacidad de liderazgo que posee por mucho que él no quiera reconocerla. Un 'peso pesado' del equipo y un tipo que merece mucho la pena.

¿Cómo vivió el Europeo?

Ha sido de desconexión. He hecho mucho trabajo físico, pero no he tenido ninguna presión y he estado mucho más tranquilo. Creo que esto me puede ayudar bastante para acabar bien la temporada.

Es raro estar casi dos meses sin ver a sus compañeros en plena temporada, ¿no?

Es diferente, pero bueno, los he estado viendo por la tele y ya estamos acostumbrados a esto si no vamos con nuestra selección.

Timothey N'Guessan es uno de los referentes del Barça / GORKA URRESOLA

Tiene 33 años, contrato hasta 2027 y están hablando para seguir hasta 2029. ¿Cómo va el tema?

Bien, pero vamos poco a poco. Estamos hablando con calma y todavía falta bastante tiempo.

Pero... ¿usted quiere quedarse y el club quiere que se quede?

En principio sí. De momento va todo bien, así que ya veremos.

¿Es como un líder silencioso en este equipo?

No, yo no soy un líder. Hay líderes como Dika, Ludo o algunos más...

Ya es el segundo capitán...

No me veo así... no es algo que piense. Yo disfruto mucho aquí, estoy muy a gusto con mis compañeros, lo daré todo y ya está, nada más.

¿Cómo afrontan la Copa de España con tan solo dos entrenamientos?

Pues a por todas. Quizá perdamos más pelotas, pero queremos este título y los demás pueden pensar que es el momento de ganarnos.

Dika Mem se irá a otro club y respetamos su decisión, pero el tiempo que le queda aquí lo dará todo por el Barça

¿Es como empezar una nueva temporada?

Más o menos. El equipo funcionó de maravilla hasta diciembre y tenemos que empezar otra vez, aunque tenemos los automatismos más frescos. Ahora es cuando nos jugaremos los títulos más importantes.

Timothey N'Guessan, con SPORT en la CIutat Esportiva / GORKA URRESOLA

¿Cuánto necesitarán para recuperar el nivel defensivo?

Me gustaría que lo tuviésemos ya este sábado contra el Bidasoa. La Copa de España será la primera prueba importante.

Dika Mem se ha vaciado siempre por el Barça y necesita ayuda...

La verdad es que es complicado, pero lo veo bien. Ha fichado por otro club, es su decisión, la respetamos, y lo que le queda de tiempo lo dará todo por el Barça, sin duda.

Petar Cikusa tiene algo más, un talento especial. No sabemos cómo irá todo, pero lo veo bien... con chispa

¿Y qué me dice de Petar Cikusa?

Bueno, he estado este mes más o menos con él. Para mí tiene algo más, un talento especial. No sabemos cómo van a ir las cosas, pero yo lo veo bien... con chispa.

¿En qué le insiste más Ortega?

Tenemos una buena relación. Desde la pasada temporada me pide que hable más en el vestuario, porque quiere que use mi experiencia con los nuevos y con los más jóvenes. Me ha insistido bastante en eso.

¿Con 33 años se puede mejorar?

Yo creo que sí. Por lo menos, lo intento. He mejorado en defensa, sobre todo desde el cambio de posición. Antes defendía de dos y ahora estoy en el tres. Al principio iba perdido y me ayudó mucho Thiagus Petrus. Ahora estoy con 'Ludo' (Fàbregas), quien también me está ayudando mucho.

¿Cómo lleva estar lo más fuerte posible para defender y lo más fresco posible para marcar goles?

No es fácil juntar las dos cosas, pero tenemos un preparador físico muy bueno que está pendiente de todo. Trabajamos las pesas con bastantes kilos, pero hacemos sesiones más dinámicas, como estiramientos o ejercicios con gomas.

N'Guessan defendió sin tapujos a Dika Mem / DANI BARBEITO

¿Qué se exige a nivel personal en lo que resta de temporada?

Quiero mostrar a los jóvenes que entreno cada día a tope y que digan... 'hostia, si el más mayor corre así, defiende así y tira así, vamos a seguirlo y a hacer lo mismo que él'.

Eso hacía Niko Karabatic...

Exactamente. Pues lo mismo. Quiero dar ese ejemplo.

Vamos, ser un líder desde el trabajo...

Bueeeeno (sonríe).

¿Y al equipo qué le pide?

Repetir lo que hemos hecho hasta diciembre. Todo el mundo está contento y motivado. Se puede mejorar, pero estamos bien.

¿Este Barça está capacitado para ganar la Champions?

Sí. Tenemos un buen equipo que hemos ido construyendo desde hace bastantes años y con la llegada de jugadores nuevos. Lo tenemos todo para ganar, pero no será fácil.