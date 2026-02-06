El Barça, a por el último título de la era Laporta

El Barça debuta este sábado en la Copa de España de balonmano (la tercera bajo esta denominación tras tomar el relevo de la Copa ASOBAL) con un complicado duelo de semifinales. Los de Carlos Ortega se miden en el primer asalto copero a Bidasoa-Irún, un rival tradicionalmente complicado para los azulgranas. En la primera semifinal se medirán Recoletas Atlético Valladolid y Dicorpebal Logroño por el otro puesto en la final del domingo (13.30 horas).

Semifinales 15.00 horas: Logroño-Atlético Valladolid 17.30 horas: Barça - Bidasoa Irún

El torneo marcará el último título en juego de la era Laporta. El actual presidente azulgrana dimitirá el próximo lunes 9 de febrero para convocar nuevas elecciones a la presidencia y un presidente en funciones ejercerá el cargo hasta que finalice el proceso.

El Barça, vigente campeón, parte como gran favorito en este torneo en el que ha sido el gran dominador, ganando las 14 últimas ediciones y un total de 18. Aspira por tanto a revalidar el trono y dar así una nueva corona a la presidencia de Joan Laporta. Sería el sexto en lo que va de temporada, tres de ellos conseguidos por la sección de balonmano: la Supercopa de Catalunya, la Supercopa Ibérica y el Mundial de Clubs. La Supercopa de fútbol contra el Real Madrid en Arabia Saudí; la Copa Catalunya de fútbol sala y la Supercopa de España de hockey.

Después de la disputa de la Copa de España de balonmano, el primer título posible, con el presidente en funciones, será la Copa del Rey de Baloncesto que se celebrará entre el 19 y el 22 de febrero.

Estreno de nivel

El Pabellón Insular Rita Hernández de Telde (Gran Canaria) acoge esta edición de la Copa de España con los cuatro mejores equipos de la primera vuelta de la División de Honor Masculina en liza. El Barça, que no pierde este torneo desde 2010, llega como líder destacado con 30 puntos, seguido por un Dicorpebal Logroño que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada. Los navarros están empatados a puntos con IRUDEK Bidasoa Irun, el rival del Barça, mientras que Recoletas Atlético Valladolid cierra el Top-4.

El sorteo deparó a los de Carlos Ortega un primer duelo contra un oponente que tradicionalmente le ha puesto las cosas complicadas. Como muestra, el último partido disputado entre ambos, en la sexta jornada de liga que se saldó con un ajustado 33-31 en el Palau. De hecho, de los participantes, es el único que cuenta con el título en sus vitrinas, conseguido en la edición de 1992 tras superar al Teka Santander por 27-23. El duelo contra Bidasoa supone la reedición de las semifinales de la pasada Copa de España en las que se impusieron los azulgrana por 35-27.

Un rival siempre complicado que, para Carlos Ortega, cuenta con la segunda mejor plantilla de la liga. En sus filas destaca el pivote Esteban Salinas que se ha revelado como un auténtico dolor de cabeza para los defensores azulgranas.

El duelo supondrá además el primer encuentro tras el largo parón de selecciones. De hecho, a principios de semana Ortega recuperó ya a siete de sus internacionales (Dika Mem, Ludovic Fàbregas, Aleix Gómez, Blaz Janc, Domen Makuc, Ian Barrufet y Dani Fernández) y este mismo jueves se reincorporaron los últimos cinco (Luís Frade, Jonathan Carlsbogard, Seif Elderaa, Viktor Hallgrímsson y Emil Nielsen). Todos ellos estarán disponibles para el torneo copero.

El cuadro dorado ha contado también con cuatro bajas durante este paréntesis de selecciones, pero llega a la cita en plena forma. "El equipo ha vuelto muy bien de las Navidades, parón que necesitábamos urgentemente porque llegábamos muy justos. Hemos trabajado mucho, reforzado sobre todo el modelo de juego nuestro en las primeras dos semanas y en esta semana y un poquito parte de la anterior hemos empezado a preparar el partido del Barça", explicó su técnico, Álex Mozas, en la previa.