N'Guessan toma el testigo de Dika Mem en la capitanía azulgrana

Timothey N'Guessan, uno de los veteranos de la plantilla azulgrana, ha sido elegido como el primer capitán liderando un cuarteto formado por Blaz Janc, Luis Frade y Ludodvic Fàbregas. El francés toma el testigo de su compatriota, Dika Mem, que ha ejercido de primer capitán las últimas temporadas y que dejará el Barça a final de este curso para poner rumbo al Füchse Berlin.

El equipo se encuentra inmerso en la pretemporada que ha empezado con el tradicional stage en Encamp (Andorra) que finaliza este jueves. Durante la estancia, los jugadores ha compartido entrenamientos con otras actividades más protocolarias además de sesiones al aire libre aprovechando el paraje natural en el que se encuentran. Los cuatro días han servido también para que los tres nuevos fichajes, Sergey Hernández, Janus Smárason y Oriol San Felipe, empiecen a tomar contacto con sus compañeros y con la forma de trabajar de Carlos Ortega.

Tim N'Guessan, un seguro de solvencia para el Barça / FCB

El técnico azulgrana ha aprovechado la jornada final para hacer oficial el cambio y agradecer a Dika Mem su trabajo desde que asumió el rol de capitán en la temporada 2023/2024. Su brazalete pasará ahora a un N'Guessan que afronta su undécima temporada como jugador del Barça y que ha sido renovado recientemente hasta 2029.

"Para mí es un orgullo dar este paso. Estoy muy contento de asumir la responsabilidad y agradecido tanto con el cuerpo técnico como con mis compañeros. He visto a grandes capitanes en este vestuario, el último Dika, e intentaré estar a la altura", afirmó el lateral francés en declaraciones difundidas por el club.

Ludo regresa al grupo de capitanes

Por otro lado, entra en el cuarteto Ludovic Fàbregas. El francés ya formó parte del elenco de capitanes en su anterior etapa durante dos campañas, 2020/2021 y 2021/2022 antes de marcharse al Veszprém húngaro en 2023. La campaña pasada, el pivote regresó al Barça y, tras esos primeros meses de readaptación ha sido elegido por Ortega para ejercer de cuarto capitán.

Por delante tendrá a un Luis Frade que el curso pasado entró en el cuarteto relevando a Aitor Ariño y este curso asciende un escalón para ejercer de tercer capitán. A su vez, Blaz Janc, pasa de tercero a segundo capitán. El esloveno, que al igual que Frade llegó al Barça en 2020, cuenta con toda la confianza del técnico y afrontará su cuarta temporada dentro del grupo de capitanes.