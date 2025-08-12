Balonmano
Luís Frade entra en el cuarteto de capitanes del Barça
El portugués se une a Dika Mem, Tim N’Guessan i Blaz Janc
El Barça de balonmano ha cerrado los cuatro capitanes que tendrá para esta temporada. La gran novedad es Luís Frade, que se une al trío continuista con Dika Mem como primero, Timothey N'Guessan como segundo y Blaz Janc como tercero.
"Estoy muy contento por entrar en la lista de capitanes del equipo. Ya hace años que estoy en este vestuario y tengo ganas de ayudar a los compañeros en esta nueva tarea. Lo siento como un paso más en mi trayectoria en el Barça. Es un orgullo", reconoció a los medios del Barça.
Tras la marcha del segundo capitán anterior, Aitor Ariño, Frade aceptó este reto, lo que también provocó que tanto N'Guessan como Janc suban un escalón en la jerarquía.
Imprescindible en el Barça y en Portugal
El pívot portugués, uno de los grandes nombres del vestuario azulgrana y perfil claramente consolidado, inicia ahora su sexta temporada en Barcelona, pocas semanas antes de cumplir 27 años y en un momento de gran madurez personal y profesional.
Además de su papel en el club culé, también es un jugador importante en la selección portuguesa. Con un rol claramente protagonista, logró el pasado mes de enero el mejor resultado de su historia en un Campeonato del Mundo, terminando en la cuarta posición.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- El 'sorpasso' de Eric Garcia
- Rashford siembra la duda para Mallorca
- Falta de confianza alarmante en Nico Williams
- Deco activa un plan para un último fichaje en el Barça
- La salida de Iñaki Peña al Como se atasca