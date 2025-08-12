Luís Frade entra en el cuarteto de capitanes del Barça

El Barça de balonmano ha cerrado los cuatro capitanes que tendrá para esta temporada. La gran novedad es Luís Frade, que se une al trío continuista con Dika Mem como primero, Timothey N'Guessan como segundo y Blaz Janc como tercero.

"Estoy muy contento por entrar en la lista de capitanes del equipo. Ya hace años que estoy en este vestuario y tengo ganas de ayudar a los compañeros en esta nueva tarea. Lo siento como un paso más en mi trayectoria en el Barça. Es un orgullo", reconoció a los medios del Barça.

Tras la marcha del segundo capitán anterior, Aitor Ariño, Frade aceptó este reto, lo que también provocó que tanto N'Guessan como Janc suban un escalón en la jerarquía.

Imprescindible en el Barça y en Portugal

El pívot portugués, uno de los grandes nombres del vestuario azulgrana y perfil claramente consolidado, inicia ahora su sexta temporada en Barcelona, pocas semanas antes de cumplir 27 años y en un momento de gran madurez personal y profesional.

Además de su papel en el club culé, también es un jugador importante en la selección portuguesa. Con un rol claramente protagonista, logró el pasado mes de enero el mejor resultado de su historia en un Campeonato del Mundo, terminando en la cuarta posición.