Carlos Ortega sienta las bases del nuevo curso desde la concentración de Andorra: "Nuestra obligación es luchar por todo"

El Barça de Carlos Ortega recibió este martes la visita de Xavier Fernández, cónsul menor de Encamp, la localidad andorrana donde se encuentra concentrado el equipo para empezar a preparar la exigente temporada 2026/2027.

El plan de entrenamientos del día pasaba por una carrerra de orientación por el paraje de Pardines y del Llac d'Engolasters, un escenario de excepción en el que también ha tenido lugar el acto institucional que estuvo presidido por el directivo responsable de la sección, Joan Solé. Durante el mismo, se realizó el tradicional intercambio de obsequios entre el Barça y el Comú d'Encamp y posteriormente se realizó una fotografía de grupo con el lago como telón de fondo.

La jornada tuvo también un momento reservado para la atención a los medios en el que Carlos Ortega dio las primeras pinceladas sobre la campaña que arrancará en apenas unas semanas y en la que el Barça defiende, entre otros, los títulos de campeón de liga y de Europa.

Con la ambición intacta

"Nuestra obligación es luchar por todo", apuntó el técnico malagueño, que recordó que "hemos perdido a jugadores importantes en el vestuario, en el caso de Antonio Bazán, y en la pista y también en el vestuario los casos de Domen Makuc y Emil Nielsen". Bajas importantes que en opinión de Ortega se han sobrellevado de la mejor manera posible. "Creo que hemos firmado y promocionado jugadores que pueden suplirles y hacer muy buen trabajo. Además, los jugadores que siguen estoy seguro de que pueden hacer un paso adelante", aseguró.

Para Ludovic Fàbregas, el equipo afronta el nuevo curso con "la ambición de ganar todos los títulos, si cabe, y jugando bien". "Debemos olvidar un poquito lo que hicimos el año pasado y los años anteriores y centrarnos en esta temporada, porque será de una exigencia máxima", avanzó el pivote francés y una de las figuras clave del equipo.

Respecto a las nuevas incorporaciones del equipo, Sergey Hernández, Janus Smárason y Oriol San Felipe, que se encuentran en Andorra junto al resto de la plantolla, Fàbregas se mostró seguro de que aportarán un punto diferencial al equipo. "Janus y Sergey son jugadores con mucha experiencia en la Champions, cosa que es muy importante, e intentaremos que estén lo mejor posible con nosotros. Oriol es muy buen jugador también, muy joven, y yo le ayudaré personalmente en defensa pero creo que todos haremos lo posible para que esté bien", valoró.

Por la tarde, el grupo realizó un entrenamiento de puertas abiertas y este miércoles compartirá un rato de juegos con los más pequeños como ya hicieran el verano pasado durante la concentración andorrana.