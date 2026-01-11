El mensaje más culé de Dika Mem tras conocerse su adiós al Barça: "Que nadie dude"

Nacido y crecido en París, los caminos de Dika Mem y el Barça convergieron en verano de 2016. El club azulgrana apostó fuerte por un portento físico de 18 años, al que muchos auguraban un futuro esplendoroso en el balonmano internacional.

De niño a leyenda

El francés ha cumplido de sobras con los pronósticos y ha ido un paso más allá, aquel joven tímido se convirtió en capitán y leyenda de un Palau Blaugrana que le idolatra y todavía llora su entendible marcha en 2027 en busca de retos mayores: la liga ASOBAL se le queda pequeña y a Mem le apetece una aventura en la Bundesliga alemana con el Füchse Berlín.

Hasta que eso ocurra, la afición azulgrana podrá disfrutar un año y medio más del, para muchos, mejor jugador de balonmano del planeta. Dika Mem tiene todavía muchos títulos que levantar con el Barça y, por si alguien lo dudaba, su compromiso con el club que le dio la oportunidad y que tanto le apoyó está intacto, más sólido que nunca.

Dika Mem, referente en el Barça / Dani Barbeito

A través de su cuenta de 'Instagram', el internacional 'bleu' quiso mandar unas palabras de cariño a la hinchada azulgrana y un mensaje de compromiso total con la entidad. "Después de la temporada 26-27 no llevaré más la camiseta del Barça. Ha sido una decisión muy, muy difícil de tomar. Estando en el mejor club del mundo y en la situación en la que estaba, tal vez es difícil entender mi decisión, pero esto va más allá de lo se pueda pensar o lo que se haya dicho", arrancaba Mem en su comunicado.

Dika Mem se irá del Barça en 2027 / Dani Barbeito

Agradecimiento infinito

El lateral derecho reconocía que su extensa etapa azulgrana ha sido un cambio total en su vida, un aprendizaje continuo al lado de los mejores jugadores del planeta, y cómo no una inmersión total en la filosofía de lo que él considera el "mejor club del mundo". "Barcelona me lo ha dado todo; llegué siendo un niño de 18 años, con muchos objetivos en la cabeza. He aprendido de los mejores jugadores que también han pasado por aquí. He entendido lo que es ser del Barça y lo que es jugar por el Barça", proseguía el capitán.

La entrega hasta ese junio de 2027 será total. Dika Mem confirma que no hipotecará todo el crédito ganado y que dará el "1000%" hasta el final. "No quiero alargarme ahora porque esto no es un adiós y ni es el momento de hacerlo, nos queda mucho por vivir aún juntos. Solo deciros y pediros que nadie dude ni ponga en duda mi entrega por este club. Ha sido, es y será siempre al 1000% hasta el final. Tendré malos momentos, como cualquier humano, pero jamás dejaré de pelear con mis amigos de la sección para intentar ganarlo todo siempre, hasta que nuestros caminos se separen", concluyó.