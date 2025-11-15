Exhibición de dos fichajes 'soñados' por el Barça... con Dika Mem en la encrucijada

El balonmano se ha visto sacudido esta semana al trascender el firme interés del Füchse Berlin en el fichaje del astro francés Dika Mem en julio de 2027, cuyo contrato con el Barça después de la última renovación termina a la conclusión de la próxima temporada, que será su undécima en las filas azulgranas.

El capitán llegó al Palau en 2016 procedente del Tremblay y no tardó en romper todas las previsiones de la dupla que formaban Xavi Pascual y David Barrufet. La idea inicial era traerlo en 2017, pero finalmente se decidió adelantar el fichaje un año y esa primera temporada ya fue un jugador importante a sus 19 años.

A diferencia de lo que sucede en otros deportes, en el balonmano los fichajes se adelantan bastante antes de la conclusión de los contratos para no pagar cláusulas de rescisión. No en vano, el genial portero danés Niklas Landin se comprometió con el Aalborg año y medio antes de quedar libre en el Kiel.

Dika Mem, un jugador de leyenda / EFE

El Barça está muy interesado en la continuidad de Dika Mem, pero no se volverá loco como no hizo con Emil Nielsen (se irá al Veszprém en julio). El galo cumplirá 30 años el 31 de agosto de 2027, está en un gran momento y demuestra siempre su compromiso, como el pasado jueves cuando forzó para jugar sin estar a tope ante el Orlen Wisla Plock tras un esguince de tobillo con su selección.

Al igual que el capitán está en el marcado, el Barça se mueve de cara a buscar un posible sustituto y a seguir con una renovación de plantilla que ya vivió un fuerte lavado de cara el pasado verano con la llegada de Viktor Hallgrimsson, Ludovic Fàbregas, Dani Fernández, Seif Elderaa, el regreso de los cedidos Ian Barrufet y Djordje Cikusa más el ascenso de Oscar Grau del filial.

Y ahí aparecen dos estrellas que juegan ambas como laterales derechos y que protagonizaron un enfrentamiento espectacular el jueves en el Sporting - Füchse Berlin que se saldó con victoria de los 'Zorros' por 37-38. El visitante Mathias Gidsel (26 años) marcó 13 goles y el local Kiko Costa, 12.

Kiko Costa ya es una figura mundial / INSTAGRAM

Costa (20 años), hermano del también cotizado Martim Costa, renovó junto a Salvador Salvador hasta 2030 y los 'leôes' no pondrán facilidades para su marcha. Capaz de actuar también de central, el lateral derecho ha maravillado en todas las categorías inferiores de la selección portuguesa y no para de crecer.

Aunque la estadística oficial falló y les dio cifras perfectas, la realidad es que el portugués falló uno de sus 13 lanzamientos, mientras que el escandinavo marcó 13 de sus 19 lanzamientos. Gidsel renovó con el Füchse hasta 2029 y la reciente destitución de Jaron Siewert por Nicolej Krickau está relacionada con los deseos de 'atar' también al danés Simon Pytlick... está casi hecho.

Mathias Gidsel marcó 13 goles contra el Sporting / EFE

Los alemanes perderán el verano que viene al exazulgrana Lasse Andersson, quien se enrolará en el HOJ de su país al que se fue meses atrás Hampus Wanne procedente del Barça. Por tanto, el objetivo quimérico del equipo berlinés sería juntar en el mismo equipo a Gidsel, a Pytlick (cumplirá 25 años el próximo 11 de diciembre)... y a Dika Mem.

El Barça no está en condiciones de pagar la cláusula de Gidsel, ni la de los Costa (representados por su padre, van en 'pack'), pero la situación podría cambiar. De hecho, a Xavi Pascual en baloncesto le habrían prometido refuerzos en enero... ¿Habrá dinero para un 'bombazo' en el balonmano? Al menos, está atado el islandés Janus Dadi Smarason (Pick Szeged) por Domen Makuc (Kiel).