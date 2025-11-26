Primer contratiempo para Xavi Pascual: Laprovittola, un mes 'KO'

Malas noticias para el Barça de baloncesto. A falta de una hora para disputar el duelo de la decimotercera jornada de Euroliga contra el Asvel Basket, el club azulgrana informó de la baja de última hora de Nico Laprovittola.

El exterior argentino del Barça sufre una lesión en el músculo aductor del muslo derecho que le tendrá apartado de las pistas unas cuatro semanas aproximadamente, según indicó el propio club. Se trata de una lesión relativamente habitual tras un periodo de inactividad tan prolongado como el que sufrió Lapro la temporada pasada, después de su rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de la rodilla derecha.

No es la primera lesión que sufre Nico Laprovittola esta temporada. A principios de octubre, el jugador argentino estuvo alejado de las pistas cerca de tres semanas por unas molestias en el aductor del muslo izquierdo tras la victoria a domicilio contra el Panathinaikos.

Con este nuevo contratiempo físico, Lapro se perderá los partidos de Euroliga contra Asvel Basket, Estrella Roja, Olympiakos, Paris, Baskonia y Fenerbahçe y los duelos de Liga Endesa frente a MoraBanc Andorra, Manresa, Joventut, Bilbao Basket. Si se cumplen los plazos, el retorno del exterior argentino puede darse frente a Basket Zaragoza, el dos de enero de 2026. O incluso podría estar disponible para la cita frente al Mónaco, del 30 de diciembre.

Se trata de una ausencia de peso en la rotación del Barça. Lapro, que ha había sido importante con Joan Peñarroya en el inicio de curso, también se erigía como una pieza fundamental para Xavi Pascual. Sin él, Juani Marcos y Tomas Satoransky serán los únicos bases puros disponibles. Y todo apunta a que Punter y Brizuela tendrán que ayudar en esta labor.