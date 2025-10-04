Djordje Cikusa y Adrián Sola lideran al 'Baby Barça'

El Barça se sobrepuso al cansancio y a las rotaciones para derrotar por 42-31 al Frigoríficos del Morrazo en el Palau menos de 48 horas después de conquistar el título en el Mundial de Clubs disputado en Egipto con una de las convocatorias más jóvenes de la historia de la sección.

Barça - Frigoríficos Morrazo (balonmano, Liga ASOBAL), 04/10/2025 LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL BAR 42 29 FRI Alineaciones BARÇA, 42 (21+21): Viktor Hallgrimsson (p.), Viktor Hallgrimsson (p.), Seif Elderaa (2, 1p.), Antonio Bazán (3), Jonathan Carlsbogard (5), Djordje Cikusa (7), Adrián Sola (8), Manuel Ortega -siete inicial-, Oscar Grau (1), Domen Makuc (5), Manuel Ortega (1), Oriol San Felipe (1), Miguel Martín (2), Dani Fernández (3) y Petar Cikusa (4). FRIGORÍFICOS CANGAS DEL MORRAZO, 31 (16+15): Ivan Panjan (p., 1'-12'), Samuel Pereiro, Pablo Castro (3), Ángel Rivero (4), David Kalvo Valderhaug (3), Nicolò d'Antino (2, 1p.), Arnau Fernández (2, 1p.) -siete inicial-, Mateo Pallas (p.s., 13'-60) Santi López (3), Juan Carlos Quintas (1), Martín Fuentes (2, 1p.), Jaime Gallardo (2), Manuel Pérez (4), Marcell Ludman (3), Juan Rodríguez (1) y Iago Iglesias (1, p.).

El equipo ofreció el séptimo entorchado universal de la sección a un Palau semivacío y Carlos Ortega aprovechó la teórica superioridad azulgrana para dar descanso a cinco 'pesos pesados': Ludovic Fàbregas, Tim N'Guessan, Blaz Janc, Ian Barrufet y el capitán Dika Mem.

Ello motivó que el equipo presentase una convocatoria extremadamente joven con los jugadores del filial Oriol San Felipe, Manuel Ortega, Adrián Sola y Miguel Martín, además de los también canteranos Dani Fernández, los hermanos Cikusa (Petar y Djordje) y el contrastado Aleix Gómez.

Jonathan Carlsbogard, en tareas ofensivas / DANI BARBEITO

Con la visita del Pick Szeged a cinco días vista, el conjunto barcelonista se tomó el partido con calma y tardó en coger el ritmo a nivel defensivo ante los de Quique Domínguez, que mantenían la igualada a al borde del 10' (5-5) con dos golazos del joven cañonero noruego David Kalvo Vanderhaug.

La irrupción del joven Adrián Sola con tres tantos y la defensa de Djordje Cikusa y Elderaa fue clave en el despegue local (13-7, min. 12:29 y 16-9 min. 18:40). A partir de ahí una serie de errores y el acierto visitante permitió al Cangas acercarse a tres goles (19-16) antes de que Sola y Bazán cerrasen el primer acto (21-16).

El choque regresó con intercambio de goles y con un Makuc que capitalizó los unos contra uno para anotar tres goles en los primeros ocho minutos (26-21). A partir de ahí, el Barça inició el despegue definitivo con cuatro tantos de Djordje Cikusa y otros dos de Sola para irse ambos a siete (34-22, min. 44:29).

Adrián Sola se sigue ganando un puesto en el primer equipo / DANI BARBEITO

Ortega se decidió a abrir la 'guardería' y compartieron minutos los Cikusa, Grau, Sola, Miguel Martín y Oriol San Felipe, experto defensivo que incluso marcó un gol. El otro responsable de los notables minutos locales fue Dani Fernández, una bala con la muñeca de los genios que regaló un gol impresionante a la contra.

Los azulgranas ganaban por 39-25 a 9:39 del final y el tanto número 40 se resistió más de siete minutos. El autor por partida doble (hizo también el 41) fue un Petar Cikusa que lucha por recuperar la explosividad que perdió el curso pasado por problemas físicos. Al final, 42-31 y... ¡que venga el Pick Szeged!