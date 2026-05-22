Nielsen se despide del Palau con otra brillante actuación

El Barça sumó el 29 de 29 en la Liga nexus ASOBAL imponiéndose a Bathco Torrelavega en un partido de emociones en el Palau Blaugrana (36-24). El duelo liguero marcaba el final de la temporada en casa y, por tanto, la despedida ante los aficionados de los tres azulgranas que dejarán el club a final de curso: Emil Nielsen, Domen Makuc y Antonio Bazán. Los tres recibieron un sentido homenaje tras un encuentro en el que dispusieron de minutos para despedirse también jugando. Para redondear el final de fiesta, el que el equipo recibió también el título de liga conquistado hace ya varias jornadas.

Emociones a parte, en esta jornada unificada había varios frentes abiertos, entre ellos los puestos de descenso y las plazas europeas con Torrelavega como aspirante. Había mucho en juego para el combinado cántabro que arrancó el partido con las ideas claras y ya en la primera acción se puso por delante en el marcador con un tanto de Andrés Moyano.

La respuesta llegó rápida con los goles de Luis Frade y Timothey N'Guessan y dos paradas de Emil Nielsen, aunque eso no desanimó a los visitantes que volvieron a igualar con un gol de Isidoro Martínez (2-2). Superados esos minutos iniciales, el Barça se puso serio en defensa y con sus reconocibles transiciones rápidas y estudiadas buscó poner tierra de por medio.

Aunque no iba a ser tan fácil, y ni la superioridad azulgrana sobre el parquet, ni la gran actuación de Nielsen, con 11 de 20 paradas en los primeros veinte minutos, se reflejaban claramente en el marcador. Los cántabros, aunque por detrás en el tanteo, se mantenían cerca, con apenas cuatro goles de desventaja.

Ya en el tramo final de la primera parte, los de Jacobo Cuétara empezaron a acusar el esfuerzo y con un parcial de 8 a 1 el Barça se fue al descanso con un claro 19-10 en el marcador.

Nielsen, un muro inquebrantable

La dinámica no cambió con el paso por vestuarios y el Barça fue poco a poco comiendo terreno a su rival. Sin la velocidad habitual ni la necesidad de apretar, los locales se mantuvieron serios en defensa mientras iban ampliando su cuenta goleador. Los jugadores del Torrelavega, por su parte, acusaban cada vez más el esfuerzo y empezaban a desesperarse ante un Nielsen excelso, con más de un 50% de acierto (18/34).

A 15 minutos para el final, Carlos Ortega sustuyó al guardameta danés que recibió el aplauso tanto del público como de sus compañeros. Poco después el técnico rindió el mismo homenaje a Makuc, al que mandó al banquillo mientras recibía también la ovación de los aficionados congregados en el Palau. Por último, Antonio Bazán tuvo su dosis de reconocimiento con unos pocos minutos en el tramo final del encuentro con el marcador más que encarrilado. Como broche a su etapa, el último gol del partido fue suyo, el número 43 en liga como azulgrana.

Después del pitido inicial arrancaron los actos protocolarios, con Nielsen, Bazán y Makuc como protagonistas. Los tres, junto al joven portero Filip Saric, que también dejará el equipo a final de curso, recibieron su camiseta enmarcada y firmada por sus compañeros, que siguieron el homenaje emocionados. Por último entró en escena el trofeo que acredita a los azulgranas como campeones de la Liga Nexus ASOBAL 2025/2026.

Los azulgranas se medirán en la próxima jornada de liga, la última de este curso, al Dicorpebal Logroño La Rioja, que sigue en pugna por las posiciones europeas. Los riojanos se impusieron en su duelo a Bada Huesca (25-31) para reafirmarse en la segunda posición. Por su parte, Fraikin Granollers dio un paso al frente y superó a un rival directo como Bidasoa Irún (31-32) para colocarse con 41 puntos antes del último y decisivo partido que disputará en casa.