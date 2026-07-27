Carlos Ortega pone fecha al inicio de la pretemporada del Barça de balonmano

El Barça de balonmano ya tiene fecha para su regreso al trabajo. Tras conquistar el último título de la temporada en Colonia, el equipo dirigido por Carlos Ortega iniciará la pretemporada el próximo 10 de agosto.

La dinámica será similar a la de años anteriores y antes de empezar con los entrenamientos, la plantilla deberá someterse a las correspondientes pruebas médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Habituales en Encamp

Una vez superados los reconocimientos, el equipo pondrá rumbo a Encamp, Andorra, donde permanecerá durante cuatro días. Allí, los azulgranas llevarán a cabo las primeras sesiones de entrenamiento en las instalaciones pirenaicas.

El conjunto Ortega ya conoce bien estas instalaciones, convertido en un destino habitual para sus concentraciones de pretemporada. Con el paso de los años, Encamp se ha consolidado como un referente para la preparación de deportistas y equipos de élite de múltiples disciplinas.

Premium Cup de Nordhorn

Tras finalizar su estancia en Andorra, el Barça afrontará su primer compromiso amistoso de la pretemporada en Alemania, la prestigiosa Premium Cup de Nordhorn, un torneo de preparación que reúne cada verano a algunos de los mejores equipos europeos.

La competición, con formato de final a cuatro, contará con un cartel de primer nivel. El Barça se podrá enfrentar al anfitrión, el HSG Nordhorn-Lingen, de la segunda división alemana, además del Füchse Berlin y el PSG.

Según ha informado el club, las semifinales se disputarán el sábado 15 de agosto, mientras que la final y el encuentro por el tercer y cuarto puesto tendrán lugar al día siguiente, el domingo 16.

Una vez finalizados estos primeros compromisos, el conjunto de Carlos Ortega afrontará sus primeros partidos oficiales de la temporada con la Supercopa de Cataluña ITEGRA 2026. El Barça se medirá en las semifinales, el viernes 21 de agosto, al Fundación Balonmano Sant Vicenç.

La final se disputará el lunes 24 de agosto en Calella y enfrentará al vencedor de ese encuentro con el ganador de la otra semifinal, que disputarán el Fraikin Granollers y el Balonmano Sant Joan Despí.