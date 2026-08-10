El Barça de Carlos Ortega regresa al trabajo con su tres nuevos fichajes

Se acabaron las vacaciones para el campeón de la EHF Champions League. El Barça de Carlos Ortega ha regresado al trabajo con el ya tradicional stage de pretemporada que la sección realiza cada verano en Encamp, Andorra, con tres caras nuevas en la expedición, Sergey Hernández, Janus Smárason y Oriol San Felipe.

La plantilla, con los tres nuevos fichajes de la sección, ha sido convocada este lunes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper donde se han sometido a las revisiones médicas y a una sesión de gimnasio antes de poner rumbo a tierras andorranas donde permaneceran hasta el próximo 13 de agosto.

La expedición, además de todos los integrantes del primer equipo, se ha completado con hasta cinco jugadores del filial, el guardameta Guillem Martínez, los primera línea Anselmo Collado y Hanes Nilsson, el pivote Guido Bayo y los extremos Manuel Ortega y Marc Navarro. Más adelante, según informó el Barça, se incorporará también Adrian Sola, uno de los fijos de Ortega el curso pasado, y Sergej Novakovic, nueva incorporación del Barça Atlètic. Ambos cuentan con unos días de permiso después de participar en el Europeo Sub-18 que se ha disputado en Serbia y que finalizó este mismo domingo.

La Premium Cup, primer objetivo

Una vez finalizado el stage en Andorra, la expedición pondrá rumbo a Nordhorn (Alemania), para el primer compromiso del curso, la Premium Cup, un torneo amistoso con rivales de nivel como el Füchse Berlin o el PSG. Los azulgranas debutarán el sábado 15 de agosto (16.30h) contra el anfitrión, el Nordhorn Lingen, de la Bundesliga 2. El domingo 16 se disputarán la final y el partido por el tercer puesto.

Más adelante, el 19 de agosto, el Barça disputará un nuevo amistoso, en este caso a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva contra el Toyoda Gosei japonés. Será el último encuentro antes de que de comienzo la competición oficial, con la Supercopa de Catalunya como primer objetivo. El combinado de Carlos Ortega jugará las semifinales el viernes 21 de agosto contra el Fundació Handbol Sant Vicenç (21.00 horas). La final tendrá lugar el lunes 24 de agosto a las 20.30h, en Calella, contra el ganador de la otra semifinal, que disputarán el Fraikin Granollers y el Club Handbol Sant Joan Despí.

Después llegará la Supercopa Ibérica, donde el Barça ha resultado campeón en las cuatro ediciones disputadas hasta el momento. El torneo se celebrará el primer fin de semana de septiembre con el Benfica como primer rival del Barça en semifinales. Por el otro lado del cuadro se medirán Sporting CP y Bidasoa Irún.

A partir de esa semana arrancará ya la competición en la Liga ASOBAL, así como en la EHF Champions League, dos torneos en los que el Barça también defiende título.