El Barça de Ares estrena palmarés con la Supercopa

El nuevo Barça de Ricardo Ares ya tiene su primer título después de conquistar la Supercopa de España ante el Igualada Rigat (1-3). Tras la decepción de la Lliga Catalana del pasado domingo, el cuadro azulgrana pudo alzar el primer título de la temporada antes del inicio de la liga.

IHC - FCB Final Supercopa España Igualada Rigat HC 1 3 Barça Alineaciones Igualada Rigat HC Arnau Martínez, Matías Pascual, Joan Ruano, Guillem Llorens, Marc Carol - cinco inicial - Miguel Cañadillas, Roger Bars, Marc Gonzalez, Biel Llanes. FC Barcelona Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Sergi Llorca, Xavi Barroso, Marc Grau -cinco inicial - Pablo Álvarez, Ferran Font, Sergi Aragonés y Eloi Cervera.

Fue una final apretada desde buen inicio con el Igualada aceptando el ritmo alto de partido que propuso el Barça. Apoyado por su afición, el equipo arlequinado supo aguantar en defensa y buscar sus opciones en ataque, ante un Barça que sufrió hasta la llegada del primer gol.

Oportuno Marc Grau supo aprovechar una bola suelta para decantar el marcador antes del descanso y poner en ventaja a los azulgranas, que pudieron imponer su ritmo en la segunda mitad. Ignacio Alabart con una genialidad y Eloi Cervera pusieron tierra de por medio, antes de que Marc González batiera a Sergi Fernández por primer y única vez en todo el encuentro para poner algo de emoción al final.

Supo controlar el Barça el último arreón de un Igualada que murió en la orilla intentando lo imposible.

Primer título de la temporada y de la Era Ricardo Ares para un Barça que en apenas cinco días volverá a Les Comes para inaugurar la Parlem OK Liga antes de viajar hasta San Juan (Argentina) para disputar la Copa Intercontinental.

Semanas frenéticas para los azulgranas, que quieren seguir con buen pie tras el título de la Supercopa.