Nielsen pone el +10 en la ASOBAL y ahora... ¡a por el Magdeburgo en Champions!

Con 15 minutos magistrales en la primera parte, el Barça sentenció el duelo en la 'caldera' de O Gatañal y acabó derrotando por 22-35 al Frigoríficos Cangas para situarse con 10 puntos de ventaja sobre el Frakin Granollers tras la sorprendente derrota en Alicante por 31-20 de un Dicorpebal Logroño La Rioja que queda ya a 11 puntos. Por tanto, muy buenas sensaciones de cara a la visita del jueves a Magdeburgo.

Frigoríficos del Morrazo - Barça (balonmano, Liga ASOBAL), 01/03/2026 LIGA ASOBAL FRI 22 35 BAR Alineaciones FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO, 22 (8+14): Ivan Panjan (p., 5 paradas), Santi López (2), Pablo Castro (2), Ángel Jesús Rivero (1), Marcell Csaba Ludman (6), Nicolò D'Antino (1p.), Aron Díaz -siete inicial-, Mateo Pallas (p.s., 7 paradas), David Valderhaug (3, 1p.), Martín Fuentes (2), Jaime Gallardo (2), Martín Gayo (2), Iago Iglesias y Juan Carlos Quintas (1). BARÇA, 35 (18+17): Emil Nielsen (p., 1'-30', 11 paradas), Petar Cikusa (3), Ludovic Fàbregas (2), Blaz Janc (4), Tim N'Guessan, Adrián Sola (2), Ian Barrufet (7, 3p.) -siete inicial-, Filip Saric (p.s., 31'-60', 9 paradas), Jonathan Carlsbogard (1), Antonio Bazán (2), Djordje Cikusa (4), Seif Elderaa (2), Miguel Ángel Martín (2), Oscar Grau (1) y Dani Fernández (5, 2p.).

Carlos Ortega siguió con sus rotaciones y esta vez descansaron el meta islandés Viktor Hallgrimsson (estuvo notable el jueves ante el RK Zagreb), el pivote luso Luís Frade, el 'cerebro' esloveno Domen Makuc y el extremo derecho catalán Aleix Gómez, a los que se añade un Dika Mem que encara la recta final de su recuperación.

Emil Nielsen descansó en Champions y se plantó en Cangas de Morrazo dispuesto a mostrar sus galones de mejor portero del planeta balonmanístico. El danés firmó una primera parte sensacional con la ayuda de la defensa y rozó el 60% de efectividad con 11 paradas y ocho goles encajados. Una 'muralla' versión escandinava.

El conjunto gallego consiguió frenar a los azulgranas en los primeros cinco minutos (2-3), coincidiendo con las cuatro primeras paradas de un Ivan Panjan que tan solo realizaría otra en los 25 minutos siguientes. No fue tan solo culpa suya, ya que los azulgranas interpretaron a la perfección el contragol y entre los lanzamientos a bocajarro y los tres penaltis transformados por Ian Barrufet (envió otro al poste), poco pudo hacer.

Petar Cikusa dejó algunas pinceladas de su talento / FCB

La explosión visitante llegó tras el 3-4 que logró Pablo Castro, con un espectacular parcial de 0-8 y más de 10 minutos sin recibir goles. Petar Cikusa enlazó dos goles tras fallar sus dos primeros lanzamientos y lo cierto es que no destacó nadie en particular, salvo 'Barru' con sus seis goles. Con el 4-13, los catalanes bajaron ligeramente el pistón y al descanso se llegó con 8-18.

Esa dinámica se mantuvo en la reanudación, con el Frigoríficos del Morrazo atacando con paciencia a la espera de un desajuste azulgrana en defensa y se sucedieron los goles en las dos porterías. Ahí destacó en ataque Blaz Janc, cada vez más cómdo en la posición de lateral derecho... pero no se preocupen, lo hará igual de bien en su extremo cuando sea necesario. O de central.

Tan exigente es Carlos Ortega, que pidió tiempo muerto tras el tanto de Martín Gayo que supuso el 20-29 a 11 minutos del final. El equipo respondió con los tantos de Oscar Grau y de Djordje Cikusa tras un posible error de las colegiadas, quienes realizaron un notable arbitraje. El caso es que apenas un minuto después fue Quique Domínguez el que paró el partido.

En un momento de la temporada de dudas, el jovencísimo Adrián Sola volvió a tener problemas cara a portería. En la recta final, Filip Saric realizó varias paradas de mucho mérito y Miguel Ángel Martín, Dani Fernández y Seif Elderaa cerraron el partido con un parcial de 0-3. Una pena que al egipcio le cueste tomar más responsabilidades, porque tiene mucho talento en ataque. Al final, 22-35 y... lo dicho, ahora a por el campeón Magdeburgo.