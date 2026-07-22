El Barça ya conoce a sus primeros rivales en el Mundial de Clubes

El Barça ya conoce el camino que deberá recorrer para defender su corona en el Mundial de Clubes de balonmano 2026. El conjunto azulgrana, vigente campeón de la competición, participará por duodécima vez en el torneo después de que este miércoles se celebrara el sorteo de la 19.ª edición del IHF Men's Super Globe en la sede de la Federación Internacional de Balonmano, en Basilea.

Por tercer año consecutivo, el campeonato se disputará en Egipto, concretamente en la Nueva Capital Administrativa, situada a unos 45 kilómetros al este de El Cairo.

La edición de 2026 contará con 10 equipos, uno más que el pasado año. El formato estará compuesto por dos grupos de cinco equipos, aunque todavía quedan cuatro plazas por definirse, ya que se decidirán mediante una fase previa de clasificación.

GRUPO A

El equipo dirigido por Carlos Ortega, que acumula seis títulos en el palmarés del torneo, partirá como cabeza de serie del grupo A.

En esta primera fase se enfrentará al Montada de Marruecos y al EC Pinheiros de Brasil, representante de Sudamérica en la competición.

El tercer rival del Barça saldrá del encuentro de clasificación preliminar que disputarán el Los Angeles Handball Club y el Zamalek SC, uno de los clubes históricos del balonmano africano.

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Con el objetivo de revalidar el título conquistado el pasado año, el conjunto azulgrana volverá a partir como uno de los grandes favoritos en un torneo que reúne a los mejores equipos de cada continente.