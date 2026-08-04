Oficial: El Barça anuncia la renovación de Hallgrímsson

El Barça sigue apuntalando el proyecto de balonmano de cara a las próximas temporadas. El club azulgrana ha anunciado la renovación de Viktor Hallgrímsson hasta el 30 de junio de 2029, ampliando en dos cursos más el contrato que firmó cuando aterrizó en el Palau Blaugrana el pasado verano y que finalizaba en 2027.

La apuesta del Barça por el guardameta islandés se ve reforzada después del excelente rendimiento que ha ofrecido en su primera campaña como azulgrana. A sus 26 años, y a pesar de la enorme competencia de Nielsen en la portería, Hallgrímsson ha respondido cuando tocaba y se ha consolidado como uno de los porteros con mayor futuro del continente.

Los números respaldan su impacto. El internacional islandés terminó la Liga Asobal como el portero con el mejor porcentaje de paradas del campeonato, con un 37% de acierto, mientras que en la EHF Champions League también firmó registros de élite, superando el 30% de efectividad bajo palos.

Además de su rendimiento individual, Hallgrímsson ha vivido un estreno inmejorable en Barcelona desde el punto de vista colectivo. En su primera temporada conquistó los siete títulos que disputó el conjunto dirigido por Carlos Ortega, formando parte de un equipo que firmó un curso perfecto.

Con esta renovación, el Barça asegura una portería de primer nivel a largo plazo. Hallgrímsson compartirá la responsabilidad bajo los palos con Sergey Hernández, que aterriza este verano en Can Barça, para garanrizar así una de las demarcaciones mejor cubiertas del panorama europeo tras el adiós de Nielsen.

Las palabras de Hallgrímsson

Tras hacerse oficial su renovación, el islandés no ocultó su felicidad. "Estoy muy contento. Cuando firmé por dos temporadas mi objetivo era hacerlo lo suficientemente bien como para seguir aquí más tiempo", aseguró. Además, insistió en que siempre ha considerado al Barça como "el club de sus sueños" y que su deseo es defender la camiseta azulgrana durante muchos años.

Hallgrímsson explicó que la decisión fue sencilla después de un primer año en el que se ha sentido plenamente integrado. "Me cuesta imaginarme en otro sitio. Me encanta la ciudad, el club y mis compañeros. Todo ha funcionado muy bien desde que llegué", señaló. El guardameta también quiso destacar la confianza que ha recibido tanto de Carlos Ortega como del entrenador de porteros, Tomas Svensson, dos figuras que considera clave en su adaptación.

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El internacional islandés también habló de Sergey Hernández, con quien compartirá la portería a partir de esta temporada. "Solo he oído cosas buenas de él. Creo que somos dos porteros con estilos diferentes y eso hará que formemos una muy buena combinación", afirmó, convencido de que la competencia entre ambos ayudará a mantener el alto nivel de la portería azulgrana.