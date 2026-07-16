El Barça iniciará el asalto a su 17ª Liga ASOBAL seguida en la pista más complicada

El Barça ya conoce su hoja de ruta hacia la conquista de la que sería su decimoséptima Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL seguida y la 34ª en total en un palmarés en el que lo sigue cada vez más de lejos el Fraikin Granollers con 13. Para encontrar algo similar, toca citar al At. Barceloneta de waterpolo masculino, actual campeón de Europa ¡y de las últimas 21 ligas españolas!

Del resto de entidades que han ganado más de una, subsiste tan solo el Bidasoa Irun (2) y han desaparecido el Atlético de Madrid (11), el Ciudad Real (cinco), el Calpisa (cinco), el Teka Cantabria (dos) y el Portland San Antonio (dos). Es decir, el drama absoluto para un deporte que sigue herido de muerte a nivel de clubs en España.

El cuadro azulgrana vive un verano más tranquilo que el pasado, cuando cambió a casi media plantilla. Llegan el central islandés Janus Smarason (PICK Szeged), el meta hispanorruso Sergey Hernández (Magdeburgo) y un Oriol San Felipe que sube del filial para suplir al portero Emil Nielsen (Veszprém), el central Domen Makuc (Kiel) y al pivote navarro Antonio Bazán (Anaitasuna).

Janus Smarason es una de las escasas novedades del Barça / FCB

La ASOBAL realizó este jueves el sorteo de una Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL 2026-27 que se presenta nuevamente como un teórico paseo militar para los de Carlos Ortega, que ganaron los 30 partidos de la pasada edición con una media de goles de más de 40, algo que no había sucedido jamás.

Y lo cierto es que el sorteo no ha podido ser más complicado, ya que el Barça empezará la defensa del título a domicilio en la pista de un Dicorpebal Logroño La Rioja que viene de protagonizar una excelente liga y de alzarse contra pronóstico con un subcampeonato que le permite también disputar la próxima Liga Europea.

El equipo que dirige Miguel Ángel Velasco, elegido mejor entrenador de la temporada pasada por la ASOBAL, recibirá a los campeones el segundo fin de semana de septiembre en la primera jornada. Esa cita recuerda al durísimo 'estreno' liguero de la temporada 2023-24 en la que el cuadro barcelonista tan solo pudo arrancar un empate en Artaleku ante el Bidasoa (26-26).

Por su parte, el Fraikin Granollers se estrenará en el Olímpic ante el Frigoríficos del Morrazo y el debutante Cajasol Sevilla BM Proin que dirigirá el mítico Antonio García será local en un duelo andaluz frente al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. En el cuadro vallesano seguirá brillando el jovencísimo Marcos Fis, quien será azulgrana en julio de 2027.

Marcos Fis, juventud y espectacularidad a partes iguales / ASOBAL

En cuanto a los dos clásicos catalanes, el primero tendrá lugar en el Olímpic de Granollers el último fin de semana de octubre en la octava jornada y el Palau recibirá a los de Antonio Rama el segundo fin de semana de abril en la 23ª, aunque Europa podría alterar ligeramente estas fechas iniciales (el Barça jugará la Champions y los vallesanos, la Liga Europea.

Antes de ese debut liguero, el Barça deberá afrontar los dos primeros títulos de la temporada (Supercopa de Catalunya y Supercopa Ibérica) y el debut en la Champions, el 9 o el 10 de septiembre en el Palau frente al Aarhus danés. Ya a finales de septiembre, tocará defender el título en el Mundial de Clubs (antigua Super Globe).