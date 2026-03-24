Baloncesto
Xavi Pascual vuelve al punto de partida con una 'final' ante el Efes
Los azulgranas reciben al conjunto de Pablo Laso con la obligación de sumar un triunfo que permita seguir afianzando la presencia del equipo en las eliminatorias previas a la Final Four de la Euroliga
El Barça afronta esta tarde (20:30h) ante el Anadolu Efes una auténtica final en la Euroliga. Con el final de la fase regular a tan solo seis jornadas, Xavi Pascual y sus jugadores miden fuerzas ante el conjunto de Pablo Laso, desahuciado en la competición continental (18º, 10-22), y contra el que no se puede fallar en ese camino hacia el Playoff.
El cuadro catalán aspira a jugar las eliminatorias previas a la gran final a cuatro sin pasar por el Play-In. Pero para ello, esta noche está prácticamente prohibido tropezar ante un rival que marca el inicio de un camino exigente en este tramo final de competición.
En Estambul empezó la segunda etapa de Pascual en el Barça
Con la obligación de olvidar las penas cuanto antes tras otro duro varapalo ante el Real Madrid, el Barça se reencuentra con su afición en el que es el regreso al punto de partida para Xavi Pascual. Fue un 20 de noviembre, en Estambul, cuando el técnico de Gavà volvió a desempolvar su pizarra azulgrana. Hasta la fecha, 39 partidos dirigidos con un balance de 24 victorias y 15 derrotas, en un número de tropiezos altamente incrementado en un último mes y medio prácticamente para olvidar.
El Barça arranca la jornada 33 de la Euroliga en décima posición, con un balance de 18 victorias y 14 derrotas al igual que Zalgiris (6º), Mónaco (7º), Panathinaikos (8º) y Estrella Roja (9º). Los cuatro serán rivales en las próximas semanas antes de terminar la fase regular ante el Bayern, de manera que cualquier victoria prácticamente cuenta doble, mientras que cualquier mínimo tropiezo puede acabar siendo definitivo.
Las palabras de Laso antes de visitar el Palau
Laso visita el Palau con las bajas aseguradas de Georgios Papagiannis y Shane Larkin, mientras que Rodrigue Beaubois y Brice Dessert son duda. "Son un equipo muy talentoso con jugadores de mucha calidad en todas las posiciones. Perdieron el Clásico ante el Real Madrid, pero sabemos que necesitamos hacer un muy buen partido para ganar en Barcelona", comentó el técnico vitoriano en la previa.
Lo cierto es que está siendo un año muy complicado para el equipo turco. La plaga de lesiones no les ha abandonado prácticamente durante todo el curso, y el cambio en el banquillo de Igor Kokosvov por Laso no ha servido para que el equipo recupere el rumbo en Europa.
Mucha pólvora en sus anotadores
Además, en la Superliga turca son sextos con un balance de 14 triunfos y nueve derrotas, el triple que las que tiene el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius (20-3), líder en solitario al igual que en Euroliga. Saben Lee, Jordan Loyd o Ercan Osmani son alguno de los jugadores de Efes que el Barça no deberá perder de vista.
En el último Clásico, jugadores como Kevin Punter, Tomas Satoransky o Tornike Shengelia no vivieron su mejor tarde. Will Clyburn acabó el partido con 14 puntos, pero sus porcentajes de tiro no fueron los mejores. Es fácil que los líderes azulgranas mejoren la versión exhibida ante el eterno rival, pero bien harán en salir al 100% desde el primer minuto para tratar de asegurar un triunfo que permita seguir por el buen camino en la Euroliga.
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