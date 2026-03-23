La relación con Xavi Pascual puede traer a Mike James al Barça

Los rumores sobre los posibles fichajes del Barça para la próxima temporada no se detienen. El 'plan renove' que afronta el Barça este verano, con hasta siete jugadores (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall) del primer equipo que terminan contrato, hace que el Barça de la 26/27 se tenga que reconstruir casi por completo.

Las noticias sobre posibles movimientos llegan, mayoritariamente, desde Europa, dónde periodistas de Grecia e Italia 'torpedean' la planificación de la sección para el siguiente curso. Hasta el momento, se han vinculado al Barça los nombres de Sylvain Francisco (Zalgiris), Nadir Hifi (París), Tim Luwawu-Cabarrot (Baskonia) McKinley Wright (Dubai), Josh Nebo (Olimpia Milano), Moses Wright (Zalgiris) y Daniel Theis (Mónaco). Todo esto, con todavía casi tres meses de competición por delante. Casi nada.

Moses Wright y Tomas Satoransky, en el Barça - Zalgiris de Euroliga de esta temporada / FCB

Posible desembarco de Mike James en el Barça

Los perfiles que tiene el Barça sobre la mesa son más que interesantes, y ante la subida de presupuesto que Joan Laporta le prometió a Xavi Pascual en la campaña electoral, el equipo que aspira a tener el técnico de Gavà la próxima temporada tendrá jugadores de primerísimo nivel en el baloncesto europeo. Y entre esas estrellas, en las últimas horas ha trascendido un posible fichaje que prácticamente ha dejado descolocado a todo el mundo. Se trata de Mike James, el base estadounidense del Mónaco, y que con 5.795 puntos en el casillero, es el máximo anotador histórico de la Euroliga. El periodista Lucas Clemente afirma que el director de juego que el próximo mes de agosto cumplirá 36 años es un objetivo principal para el Barça. Según las mismas informaciones, ambas partes ya están en conversaciones para cerrar un acuerdo en las próximas semanas y culminar así una operación, cuanto menos, sorprendente.

La trayectoria deportiva de James en el viejo continente no deja margen a la interpretación. Se trata de uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto europeo, que se ha labrado una gran trayectoria desde su desembarco en el KK Zagreb en 2012. Hapoel Elion, Fulgor Omegna y Kolossos fueron sus destinos previos antes de fichar por Baskonia. En Vitoria estuvo dos cursos (2014-2016) antes de jugar en Panathinaikos (16-17 y 2018), Olimpia Milano (18-19), CSKA Moscú (19-21) y Mónaco, club en el que está desde 2021. Todo ello, con breves pasos NBA en Phoenix Suns (2017), New Orleans Pelicans (2018) y Brooklyn Nets (2021). Esta temporada, Mike James promedia 16,7 puntos y 6,6 asistencias por encuentro en Europa, en unos números que le hacen ser el octavo máximo anotador de la Euroliga y el segundo mejor asistente.

Mike James, en el Barça - Mónaco de Euroliga de esta temporada / Gorka Urresola

Protagonista dentro y fuera de la pista

Ahora bien, ese talento y esa calidad atesorada durante más de 10 años en la Euroliga ha venido acompañada de una parte más polémica, con incidentes prácticamente por temporada y excesivos problemas extradeportivos con varios de sus entrenadores. Hace unas semanas, en la derrota del Mónaco ante el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, James agredió a su compañero Elie Okobo con un empujón para recriminarle su actitud en pista. Horas más tarde, y tras la trascendencia que tuvo dicho incidente, James se disculpó a través de sus redes sociales.

A día de hoy, James supone una oportunidad de mercado para el Barça ante la importante crisis económica que sufre actualmente Mónaco. En el Principado, los impagos a los jugadores del equipo han marcado la temporada, y figuras como las de Vassilis Spanoulis, antiguo entrenador del equipo, ya son historia. Se prevé una desbandada de época este próximo verano, con muchos jugadores que están siendo ofrecidos a los principales clubes de la Euroliga. De hecho, a Okobo se le vincula con Dubai Basket a partir de la próxima temporada, mientras que el pívot Theis también ha sido relacionado con el conjunto azulgrana.

La excelente relación con Pascual le avala

La posibilidad de que James vista la camiseta del Barça gana enteros ante una situación que no debe pasar desapercibida. Se trata de la gran relación que le une a Xavi Pascual, con el que coincidió en Atenas. "Fue genial estar con él. Quiero decir, adoro a Xavi. Todavía hablo con él de vez en cuando. Es difícil decir que ha sido el mejor entrenador que me ha entrenado. Creo que es el mejor en cuanto a jugadas y táctica. Pero creo que todos los entrenadores que he tenido tienen algo especial que los hace ser quienes son. Y Xavi, con tácticas, jugadas, contraataques y todo eso, lo tiene todo bajo control", comentó James hace un mes en el podcast 'Euro Insiders'.

Xavi Pascual y Mike James coincidieron en el Panathinaikos / Euroleague

Quedará por ver cómo evoluciona el posible desembarco de Mike James en el Barça. De entrada, si el club va finalmente a por él, hay dos condicionantes que deberá tener en cuenta. De entrada, el base estadounidense no tiene pasaporte comunitario, y si Norris y Cale no siguen, Clyburn y él ya ocuparían las dos plazas de extracomunitarios, condicionando la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada. Y la más complicada: Baskonia guarda derecho de tanteo sobre el jugador en competiciones ACB, de manera que tocaría afrontar una dura negociación con Josean Querejeta. Podría no ser la única, si es que el Barça se decanta también por Luwawu-Cabarrot.