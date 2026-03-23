Barça - Anadolu Efes: horario y dónde ver por TV la jornada 33 de la Euroliga

Barça y Anadolu Efes se enfrentan este martes 24 de marzo en el Palau Blaugrana en la 33ª jornada de la Euroliga. El equipo de Xavi Pascual no acabó la semana de la mejor manera, mostrando una versión pobre en casa contra el Real Madrid. Sin embargo, en el contexto de Euroliga, los culés regresan a la competición tras una importante victoria en la pista de Valencia Basket. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Anadolu Efes y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Los partidos de esta semana son fundamentales para el equipo azulgrana. Ambos se jugarán en el Palau Blaugrana y se deberá ganar si se quiere llegar a los playoffs. Ahora mismo, el Barça ocupa la décima posición de la clasificación, la última que da acceso a las puestos de play-in.

Tomas Satoransky, ante Anadolu Efes / EFE

La única buena noticia de estas últimas semanas en Europa fue la victoria en el Roig Arena (62-66). El Barça sacó una victoria de uno de los pabellones más complicados. Los anteriores duelos acabaron en derrota, tanto con Hapoel Tel Aviv (75-80), contra Olimpia Milano (87-84) y Virtus Bolonia (85-80).

El Barça llega a la cita con un balance de 18 victorias y 14 derrotas. Pascual confía en que jugadores como Kevin Punter (15,2 puntos por partido), Tornike Shengelia (13,2) o Will Clyburn (12,9) puedan dar su mejor versión.

"Hemos de mejorar individualmente, tenemos jugadores que no acabamos de encontrarlos ahora. Somos un equipo que cuando coinciden varios jugadores por debajo, no encontramos a otros que les tomen el relevo. Vamos a ver si les conseguimos preparar bien para Efes. Tenemos que hacer un esfuerzo todos", aseguraba Xavi Pascual tras el Clásico. Y es que jugadores como Kevin Punter han dado un especial bajón en los últimos partidos.

Shane Larkin no estará en el duelo contra el Barça / EUROLEAGUE

Delante, el Barça tendrá a un Anadolu Efes que llega al Palau sin opciones de alcanzar los playoffs. Los de Pablo Laso están situados en la parte baja de la tabla, con un balance de 10 victorias y 22 derrotas. Por si fuera poco, los turcos no contarán para el partido con su principal estrella: Shane Larkin. El veterano jugador estará fuera entre cuatro y seis semanas más por una lesión en la ingle.

Ante la baja del máximo anotador de los turcos, aparecen otros nombres como Saben Lee o Ercan Osmani como principales amenazas para el Barça de Pascual. Ambos superan los diez puntos por encuentro, aunque también existen otros nombres que pueden ser peligrosos y liderar el ataque de los de Laso, por ejemplo Jordan Loyd o Isaia Cordinier.

¿A qué hora juega el Barça - Anadolu Efes de Euroliga?

El partido entre Barça y Anadolu Efes, correspondiente a la 33ª jornada de la Euroliga, se disputará en el Palau Blaugrana este martes 24 de marzo a partir de las 20:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Euroliga por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Anadolu Efes correspondiente a la 33ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Deportes 3 (dial 65).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.