Xavi Pascual, sobre el mal momento del Barça: "No estamos efectivos en nada"

El Barça afronta una de las semanas más trascendentales de la temporada en clave Euroliga. Xavi Pascual y sus jugadores tienen por delante una doble jornada de alta exigencia ante Anadolu Efes y Estrella Roja, en el que los azulgranas buscarán dos triunfos ante su afición que permita seguir afianzando el objetivo de estar en las eliminatorias previas a la Final Four.

Este martes (20:30h CET), el Barça reciben en el Palau al Anadolu Efes de Pablo Laso. Los turcos están desahuciados en la competición europea, con un balance de 10 victorias y 22 derrotas, y el objetivo es maquillar la situación en la tabla clasificatoria tras un curso de muchas decepciones europeas.

Pascual advierte de los peligros de Anadolu Efes

"Tenemos que estar preparados para un partido muy importante contra un rival de mucha calidad y que viene jugando bien en los últimos partidos. La clasificación no refleja su potencial y nos exigirán mucho. Es importante que el público nos siga ayudando en esta situación de debilidad. Efes vendrá con todo para ganar, lo está haciendo bien en este tramo de la Euroliga, están compitiendo muy bien contra todo el mundo. Nos pondrán las cosas muy difíciles, para nada vendrán solo a pasar el tiempo. Ellos quieren tener un buen final de Euroliga, y son un rival con mucha calidad, los pequeños tienen mucho talento, los grandes tienen tamaño y versatilidad, y será muy difícil", comentó Pascual en la previa en unas declaraciones a los medios del club.

Xavi Pascual, en el partido de la Euroliga ante Anadolu Efes / EFE

Un bajón importante en el acierto exterior

El entrenador del Barça repasó el mal momento que viven sus jugadores poniendo el foco en el acierto exterior, que en los últimos compromisos ha caído en picado. "Vivimos un tramo de temporada desde el inicio de la Copa donde no estamos efectivos en nada. Nuestros porcentajes de triples han caído en muchos puntos, también en porcentajes individuales, y es algo que nos penaliza mucho. Entonces, tenemos que conseguir ser más efectivos con todo lo que generamos tanto en la línea de tres como cerca del aro donde estamos muy erráticos y muy blandos".

Un Pascual que confía en darle continuidad al importante triunfo logrado ante Valencia Basket en el Roig Arena el pasado jueves en partido de Euroliga, y que apela a la confianza de los jugadores en sus capacidades para lograr un dos de dos en Europa esta semana. "La victoria en Valencia nos dio mucho y ahora tenemos que aprovecharla en estos dos partidos (Efes y Estrella Roja). Fue un triunfo importante en un momento de la temporada difícil y hay que seguir en esta línea, creer en nosotros mismos y hacerlo mejor, que está claro que lo podemos hacer mejor", argumentó.

Núñez, cada vez más cerca de regresar

Además, Juan Núñez participó en parte del entrenamiento previo al partido ante el Efes, y Pascual actualizó cuál es la situación del director de juego, que todavía no ha debutado en partido oficial este curso a causa de una grave lesión de rodilla. "Es el primer día que se incorpora al grupo, pero solo para moverse un poquito. Necesita tiempo, hará cosas sin oposición, pero debe empezar a entrar en dinámica de equipo pese a que todavía le queda mucho".

Por su parte, Will Clyburn también tomó la palabra en la previa ante su exequipo. El estadounidense, que militó en las filas del Efes entre 2022 y 2024, explicó que el equipo turco cuenta con mucha pólvora en sus anotadores, y espera que el público vuelva a estar una vez más al lado del equipo.

Will Clyburn se vio las caras ante uno de sus antiguos equipos, Anadolu Efes / EFE

Clyburn se vuelve a medir a su antiguo equipo

"Espero un partido parecido al de la primera vuelta, sé que tienen algunos jugadores de vuelta, todavía sin Shane Larkin, pero es un buen equipo, tienen buenos anotadores, así que espero un buen partido. Espero que el público todavía tenga la misma energía que trajeron ayer, que nos den ese apoyo y vamos a hacer lo que podamos para poder tener motivos de celebración. Lo que espero de nosotros es mejorar lo que hicimos ante el Real Madrid. Estamos llegando al final de la temporada y cada victoria importa ahora mismo, así que necesitamos ganar mucho. Tenemos que proteger nuestro campo y tratar de ganar estas dos victorias esta semana y empezar de ahí", concluyó.