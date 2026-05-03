¡Xavi Pascual pierde a cuatro jugadores para medirse al DreamLand Gran Canaria!

El Barça sigue son sus problemas de lesiones y ante el DreamLand Gran Canaria de este domingo (19.00h.) no podrá con cuatro jugadores blaugrana además del argentino Nico Laprovittola, en recuperación de su larga lesión.

Una situación dramática para el conjunto de Xavi Pascual que pierde a tres puntales del equipo como Will Clyburn, Jan Vesely y Tomas Satoransky, además del joven Nikola Kusturica que se lesionó en la final del Campeonato de España en Huelva.

El Barça lanzaba un comunicado hace unos minutos anunciando que el estadounidense Will Clyburn sufre “un problema de salud que ha podido ser revertido con medicación pero que precisa un tratamiento farmacológico y de un seguimiento médico”, decía la nota.

Cuatro semanas de baja

“El tiempo previsto sin poder competir está sujeto a más pruebas médicas, aunque se estima una baja de cuatro semanas”

Tampoco estará Jan Vesely, que “ha agudizado sus molestias en la rodilla derecha”, ni tampoco Tomas Satoransky que “sigue entratamiento por sus molestias lumbares”.

Clyburn sufre un problema de salud que ha podido ser revertido con medicación pero que precisa un tratamiento farmacológico y de un seguimiento médico que requerirá cuatro semanas de baja

A ellos, se une el joven Nikola Kusturica, que se lesionó el tobillo derecho en la final del Campeonato de España este pasado sábado, y sufre “un esguince en el tobillo derecho”.

Cuatro bajas importantes a la de Nico Laprovittola que sigue el proceso de recuperación de la ruptura del tendón del adductor largo de la pierna derecha”

Ante la falta de efectivos, Pascual ha convocado a los jóvenes Dani González y Sayon Keita para conformar el equipo que debe hacer frente al encuentro de esta tarde en unos minutos. Un autentico drama para el equipo de Xavi Pascual.