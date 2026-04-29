Will Clyburn, imprescindible para Xavi Pascual y para el Barça

En una temporada cargada de tantas dificultades como la que está viviendo el Barça este curso, el rendimiento que está mostrando Will Clyburn, llegado a la entidad azulgrana el pasado verano, es una de las mejores noticias de la campaña.

A sus 35 años, el alero de Detroit sigue teniendo cuerda y baloncesto tanto en sus piernas como en sus muñecas. Cerró la campaña en Euroliga promediando 13,8 puntos y 4,2 rebotes por partido, con un acierto exterior que rozó el 40% de acierto (38,7).

Su segunda temporada con más partidos en Euroliga en los últimos siete años

A nivel físico, Clyburn estuvo en el dique seco algunas semanas por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, pero ha terminado el curso europeo con 33 partidos, su segunda cifra más alta en las últimas siete temporadas en las que el jugador ha disputado el torneo continental, y tan solo un partido menos que los 34 que disputó con el Anadolu Efes en la 22-23.

Además, en su primera experiencia en la Liga Endesa, Clyburn está promediando 12,4 puntos por partido, ocupando hasta el momento posición en el Top 25 de máximos anotadores de la ACB. Actualmente acumula 10 encuentros ligueros por encima de los 10 tantos, y su participación se anticipa clave para que el Barça pueda luchar por el último título de la temporada.

Xavi Pascual, junto a Will Clyburn / Valentí Enrich

El dilema con Clyburn

Un Clyburn que, pese a que sus números son más que buenos, no ha contado en ningún momento con el consenso total de la afición. En su contra, esa imagen de alma libre y alguna selección de tiro más que dudosa, que, sin embargo, ha servido para que el alero azulgrana protagonice actuaciones como las firmadas ante Estrella Roja, anotando sus seis primeros triples ante los serbios en el primer cuarto, o canastas ganadoras con lanzamientos exteriores realmente lejanos.

En el Barça, encantados con el jugador

Tal y como explicó SPORT, el Barça cuenta con el jugador la temporada que viene, y no tiene previsto cortar su contrato. En el club azulgrana valoran muy positivamente su profesionalidad intachable, más allá de ese gran rendimiento que ha ofrecido en pista. Ahora bien, la continuidad de Clyburn es compatible a la incorporación de otro alero que refuerce el roster que tendrá a su disposición Xavi Pascual la próxima temporada. Este diario informó que el nombre de Alpha Diallo, con pasaporte guineano, es una opción que está sobre la mesa del club azulgrana.

Tomas Satoransky y Alpha Diallo, en un Barça - Mónaco de Euroliga / Gorka Urresola

Con contrato con el Mónaco hasta 2028, la grave situación económica que atraviesa el conjunto monegasco podría hacer que el equipo catalán pescase por partida doble en el Principado, ante la más que probable llegada a Barcelona de Mike James. En la posición de '3' se encuentran junto a Clyburn, Myles Cale, cuya vinculación finaliza este verano, y Joel Parra, con contrato hasta 2028.

Joel Parra, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Un trío de aleros muy completo

Si el Barça lograse incorporar a Diallo, el tridente de aleros sería de los más versátiles en las últimas temporadas, con tres jugadores con puntos en sus manos, especialmente Clyburn, y con dos especialistas defensivos y dos 'perros de presa' como el propio Diallo y Parra.