Radiografía del Barça del futuro: ¿qué jugadores continuarán con Xavi Pascual?

Desde hace semanas, es bien sabido que el Barça de basket prepara una revolución este verano. Ya no solo por el rendimiento individual de algunos jugadores, o del mismo colectivo, sino porque muchos de ellos finalizan contrato y todavía no han llegado a ningún acuerdo con el club. ¿Quién seguirá en el conjunto azulgrana la próxima temporada? Pocos nombres tienen su continuidad asegurada.

Empezando por los bases, los únicos dos que no finalizan contrato son Juani Marcos y Juan Núñez. No se debe descartar la posibilidad de que uno de los dos abandone el club, aunque sea mediante cesión. Por el otro lado, Satoransky y Laprovittola acaban su vinculación con el Barça de basket este verano y no hay novedades sobre su futuro. El escenario más probable es que al menos uno de ellos abandone la institución.

La posición de escolta en el equipo sí que está asegurada, con la presencia tanto de Kevin Punter como de Darío Brizuela. Ambos seguirán un año más en el Barça y han hecho méritos para que sea así. El estadounidense es una de las principales estrellas del equipo, mientras que la 'mamba vasca' es el mayor revulsivo que tiene Pascual en el banquillo, además de tener la capacidad de ser protagonista si la situación lo requiere.

Will Clyburn seguirá en el Barça / VALENTÍ ENRICH

Shengelia y Parra también seguirán a las órdenes de Xavi Pascual. Ninguno de ellos acaba contrato esta temporada y, si lo hicieran, no habría dudas acerca de la renovación. El georgiano ha caído de pie en Barcelona y es una pieza clave para competir en Europa. Por el otro lado, Joel se ha convertido en un jugador de club, con carácter, y uno de los líderes del vestuario blaugrana.

Llega el turno de las posibles salidas. Ni Miles ni Myles continuarán en el Barça, después de un rendimiento discreto de ambos, sobre todo en cuanto a regularidad. Además, ocupan plazas de extracomunitario que se pueden cubrir con otros nombres más potentes. Por ejemplo, la llegada de Mike James parece un hecho y, como estadounidense, se uniría al grupo de Clyburn y Punter.

Willy Hernangómez no seguirá en el Barça / Dani Barbeito

Por último, la verdadera revolución se dará en el pívot. Willy Hernangómez pondrá fin a su etapa en el Barça, y con él lo harán Jan Vesely y Youssoupha Fall. Los tres finalizan su vínculo con los blaugrana y no serán renovados. Se espera la llegada de Moses Wright, con la esperanza de que no contabilice como extracomunitario y utilice su nacionalidad chipriota.

Los siete fijos en el Barça de basket

Por tanto, solo hay siete nombres seguros que vayan a continuar en el Barça de basket: Kevin Punter, Will Clyburn, Darío Brizuela, Joel Parra, Tornike Shengelia, Juani Marcos y Juan Núñez. Es probable que algún jugador más se una a este grupo en las próximas semanas, pero a día de hoy ninguno ha recibido una oferta de renovación para seguir en la Ciudad Condal.

El Barça quiere poner fin a los malos resultados de los últimos años. Sin títulos, la apuesta del club blaugrana es la de crear un proyecto ganador con la figura de Xavi Pascual como líder. El aumento de presupuesto permitirá luchar por hacerse con jugadores de la élite europea. La marcha de media plantilla permitirá también deshacerse de algunos salarios elevados.