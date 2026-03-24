Xavi Pascual: "No hemos llegado a 80 puntos, es nuestra asignatura pendiente"

Xavi Pascual se mostró contento tras la victoria en Euroliga ante Anadolu Efes por 78-71 en un partido igualadísimo resuelto en los instantes finales.

"Creo que debimos ganar por más puntos, pero hemos tenido que ganar el partido varias veces. Hemos tenido nerviosismo; en el tercer cuarto no hemos roto el partido y nos ha costado. Tenemos una de las dos finales de la semana y ojalá el público responda y tengamos un Palau lleno el viernes", comentó el técnico azulgrana tras el triunfo.

"Hemos estado muy concentrados durante todo el partido, encontrando a los referentes, que hoy tenían ventaja. No ha sido el partido más vistoso, pero hemos sido operativos. Solo ha habido un cuarto malo en defensa, aunque nos ha faltado un poco de todo", comentó explicó un Pascual que elogió el partido de varios de los referentes del equipo.

Xavi Pascual, junto a Tomas Satoransky / Valentí Enrich

"Hoy volvemos a un porcentaje digno de tiro exterior, más cercano a la media de la temporada. Hemos bajado en los últimos partidos casi nueve puntos de porcentaje. En tiro de dos también hemos estado más dignos, pero tenemos que mejorar. Hay que soltarse; estamos un poco nerviosos y, si conseguimos dos o tres victorias consecutivas, jugaremos mejor. A nivel físico no estamos entre los mejores de la Euroliga; hay más de diez equipos mejor que nosotros, pero tenemos otras virtudes", desveló 'XP' sobre el físico del equipo.

"No estamos bien por muchas razones: nos falta Lapro y acumulamos derrotas que nos hacen daño y nos cuesta soltarnos y estar al nivel que podemos. Ahora solo veo que hay cinco partidos y tres son en casa. Es una final el partido ante Estrella Roja. Hay equipos de la parte baja jugando muy bien y hay que ir partido a partido". Al Barça le quedan cinco 'finales' ante Estrella Roja, Zalgiris, Panathinaikos, Mónaco y Bayern.

Por último, Pascual lamentó una nueva baja anotación del equipo, reconociendo que hay margen de mejora. "Llegar de manera profunda al jugador que no está bien es difícil; hay que ir con pies de plomo. Hay que mirar las cosas como equipo. Nuestra defensa estática no es mala. No hemos llegado a 80 puntos y es nuestra asignatura pendiente: hay que estar sobre los 85 si queremos hacer algo", concluyó.