Xavi Pascual ya se frota las manos con un Kevin Punter de ‘récord’

Kevin Punter brilló y lideró el octavo triunfo del Barça en lo que va de Euroliga. Los azulgranas no fallaron ante su gente y derrotaron al Asvel por 88-78 en un triunfo cocinado a fuego lento y sentenciado en el último cuarto, en el que tan solo concedieron 13 puntos.

Volvió a lo grande Xavi Pascual al Palau, merecidamente ovacionado en su vuelta al templo azulgrana. "Ha sido francamente bonito, pero lo mejor ha sido acabar con victoria", comentó el técnico de Gavà tras el encuentro.

Un partido en el que Punter exhibió su mejor nivel, tras un par de actuaciones discretas en los primeros dos partidos bajo las órdenes de Pascual, y que le sirvió para desquitarse y demostrarle a su nuevo técnico que está más que preparado para seguir siendo una de las referencias del equipo.

Kevin Punter estableció su nuevo récord de valoración en la Euroliga con 33 créditos / Dani Barbeito

Un Punter de récord

Punter dejó atrás los cinco puntos anotados en la visita al Anadolu Efes y los 13 conseguidos en Gran Canaria, para irse hasta los 24 tantos contra el cuadro galo. Además, el neoyorquino repartió siete asistencias, capturó cuatro rebotes y se apuntó un robo sin ninguna pérdida. Unos grandes números que le permitieron irse hasta los 33 créditos de valoración, su marca histórica más alta en la Euroliga. Una plusmarca que también estableció con las asistencias (7) y con los ocho tiros de dos puntos convertidos.

"Le ha costado mucho entrar en partido, ha fallado los primeros tiros, alguno de ellos completamente solo. Pero progresivamente ha empezado a sentir el partido, hemos encontrado un punto de ataque por sus manos, y en Euroliga es así, cuando encuentras un camino hay que explotarlo hasta que te lo paran", comentó Pascual tras la gran actuación de una de sus estrellas.

Íñigo Zorzano y Xavi Pascual regresaron al Palau Blaugrana / Dani Barbeito

Así valora Punter la llegada de Pascual

Por su parte, Punter alabó el gran trabajo de sus compañeros, y explicó que le supone ese cambio en el banquillo. "Ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo y hemos podido dar una paso al frente en el último cuarto. Sabíamos que era un partido especial por la vuelta de Pascual al Palau, y estoy encantado de haberle regalado la victoria. ¿Los cambios? Esto es baloncesto, tenemos que seguir trabajando cada día, y yo solo intento encontrar mi ritmo para ganar partidos".

Los 24 puntos anotados ante Asvel no son su mejor marca en lo que va de temporada, ya que se apuntó 27 ante Valencia Basket en la tercera jornada de la Euroliga. Una competición en la que Punter está promediando 12,7 puntos por partido, y cuyos registros ante el Asvel ya le colocan como el líder anotador del Barça en Europa, por delante de Tornike Shengelia (12,6) y Will Clyburn (12,5).

Tornike Shengelia y Kevin Punter ayudan a levantarse del suelo a Myles Cale / Dani Barbeito

Como prácticamente el resto de la plantilla, Punter descansará algo estos próximos días, ya que la actividad de los clubes se detiene por las ventanas FIBA de clasificación para el próximo Mundial. El próximo compromiso del Barça será el viernes 5 de diciembre (20h CET), en la exigente visita al Estrella Roja, uno de los líderes de la Euroliga gracias a sus nueve victorias y cuatro derrotas. El conjunto azulgrana buscará un triunfo que les permita empatar en la tabla clasificatoria con los serbios, y para ello contarán con un Punter que, ante uno de sus exequipos, firmó uno de los mejores partidos del curso pasado anotándole 26 puntos.