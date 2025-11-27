Justin Anderson: "Nuestra misión en Dubai es doble: ser un equipo puntero y crear pasión por el baloncesto"

Solo jugó una temporada en el Barça, tras pasar por Breogán y Valencia Basket: un año complicado por culpa de varios factores, pero ahora que han pasado varios meses y que ha tomado distancia, Justin Anderson (Virgina, EEUU, 19 de noviembre de 1993) está convencido de que no fue ni mucho menos una mala temporada. Repite un detalle que a veces pasa desapercibido: al Barça de Joan Peñarroya solo le faltó una canasta para colarse en la Final Four de la Euroliga.

Por cortesía de la agencia Marco, Anderson atiende a SPORT en Dubai, concretamente en las instalaciones del Shabab Al Ahli Club, a unos kilómetros de distancia del Coca Cola Arena, la pista oficial del Dubai Basketball, nuevo equipo de Euroliga.

¿Qué tal tus primeros meses en Dubai? Es una experiencia muy diferente a lo que has vivido en los últimos años.

Sí, todo es muy nuevo. Es una nueva cultura, en una ciudad muy nueva que no conocía. Pero estoy contento, todo está yendo muy bien. Poder jugar en un equipo de Oriente Medio es algo especial y gratificante. Quizá aún no estamos al nivel deportivo que queremos estar, pero creo que estamos creando algo en esta zona, estamos poniendo en marcha un proyecto interesante, en un país que está descubriendo el basket. Aún queremos ser más importante, ser una referencia para el baloncesto de todos los países de Oriente Medio: creo que con el tiempo, lo lograremos.

Vienes de un baloncesto más pasional y con más historia.

Sí, pero es una experiencia nueva. La estoy disfrutando, y mi familia también. Aún estamos en plena adaptación, pero las cosas van bien. Dubai es una ciudad increíble. Si alguien tiene la oportunidad de venir, se la recomiendo.

¿Te resultó complicado dejar el baloncesto español, después de jugar en Lugo, Valencia y Barcelona?

He dejado el basket español, pero no la Euroliga... España es un país muy importante para mí, porque mi única experiencia en Europa ha sido en España. Siempre me sentí apoyado y querido, desde que llegué a Breogán, y luego en Valencia, es casi como si sintiera a los mismos aficionados apoyándome de una ciudad a otra. Y luego en Barcelona, por supuesto. Tenía la sensación de que tenía mi pequeño grupo de seguidores desde Breogán, esa gente que cuando yo jugaba un partido de la Euroliga, ellos sentían que de una manera u otra, también estaban jugando la Euroliga. Ya estaba acostumbrado a España, entendía la cultura y el idioma. Ya hablaba un poco de castellano. Estaba contento, pero también estoy contento de estar ahora en Dubai. Esto es parte del camino. Sé que es difícil tener en Oriente Medio un impacto similar al de Europa, pero creo que lo puedo conseguir. Y si llega el momento, será igual de especial.

Anderson, con los empleados del Dubai Basketball / -

Cuando piensas en el futuro, ¿qué te imaginas? ¿Dos, tres años en Dubai?

Tengo un contrato de dos años, así que ya sabes, solo pienso a dos años vista, como mucho. Estoy centrado en el día a día. No quiero relajarme, no quiero caer en ese error en el que otros caen, de relajarse y pensar, 'bueno, ya he firmado dos años, se trata de estar aquí y poco más'. Yo no soy así. Soy un jugador pasional y emocional. Cuando juego, solo pienso en dar lo mejor de mí mismo en la pista. Y tratar de hacerlo lo mejor posible para averiguar cómo puedo ayudar al equipo y maximizar mi talento.

En Dubai, la relación entre el equipo y la afición parece muy diferente.

Es muy diferente a lo que se ve en Europa: se podría decir que, de algún modo, nosotros estamos enseñando a la afición a intentar ser un equipo grande y a sentir el baloncesto. Es casi como educar a la afición y al mismo tiempo, intentar ser un equipo puntero. Casi como si fuésemos unos pioneros. El basket es un deporte muy atractivo, con gran poder de seducción: por eso estoy seguro de que cada vez veremos más canchas y más gente practicándolo en esta zona. El club está haciendo un gran trabajo en la formación de jóvenes y en la captación de talento. A veces visitamos escuelas o institutos para hablarles de baloncesto y hacernos más presentes en la ciudad, por decirlo de alguna forma. Llevará tiempo, pero estamos forjando una relación muy bonita entre el equipo y la gente.

¿Qué es lo mejor de vivir en Dubai?

Es una ciudad muy bonita. Aún la estoy descubriendo. Viajamos mucho, así que todavía me falta mucho por descubrir. Una cosa que me fascina es poder ver el agua tan fácilmente, teniendo en cuenta que estamos en medio del desierto. Es una cultura diferente, que me resulta muy atractiva. Ah, y luego están los 'malls' [centros comerciales], son increíbles. ¡Son los mejores del mundo! Al menos, de los que yo he visto...

Justin Anderson, en el Dubai Basketball / Twitter: @dubaibasket

Si echas la vista atrás y piensas en tu temporada como jugador del Barça, ¿qué sensaciones tienes? Fue un año complicado...

No creo que fuese un año malo. En absoluto. Creo que el Barça del año pasado era un grupo de jugadores con muchas ganas de ganar. Pero tuvimos que lidiar con la adversidad. Hubo muchas lesiones. Fíjate, por ejemplo, cómo está jugando Vesely ahora, y el año pasado, la cantidad de problemas físicos que tuvo. Si hubiéramos tenido esta versión de Vesely el año pasado, quién sabe... O a Metu. O a Lappro. Y a pesar de todo, estuvimos a un solo tiro de jugar la Final Four. Creo que conviene recordar eso: solo nos faltó una canasta. Fue una pena. Viéndolo ahora con otra perspectiva, y con el paso del tiempo, creo que no tiene sentido valorar negativamente esa temporada, ni sentirse decepcionado. Creo que fue un año en el que aprendimos todos. El club, de hecho, le dio otra temporada al entrenador.

Anderson, nuevo jugador del Dubai Basketball / Dubai Basketball

¿Te hubiera gustado seguir?

Sí, y creo que hubiera podido aportar. Pero entiendo cómo funciona el presupuesto, con tantos jugadores cobrando tanto. Simplemente no pudo ser. Pero la experiencia fue muy buena. Tuve una gran relación con todos, y una gran relación de confianza con Joan Peñarroya. ¿Fue una mala temporada? Yo diría que no, porque dimos los mejor de nosotros mismos cuando había que hacerlo. Insisto: nos quedamos a una canasta de la Final Four. Cuando pienso en España, en mi experiencia en Lugo, Valencia y Barcelona, solo tengo buenos recuerdos.

Comentabas que el año pasado aprendisteis muchas cosas...

Para empezar, la experiencia de poder jugar la Euroliga. Y tengo la sensación de haber jugado para un club top, de los mejores de Europa sin duda. Me demostré a mí mismo que soy un jugador de nivel Euroliga. Cuando estaba en Lugo, ni siquiera yo lo sabía. Pese a haber jugado en la NBA, uno nunca sabe cómo se puede adaptar a la Euroliga. Siempre habrá gente que dude, pero para mí, este camino es un aprendizaje. Cada experiencia la guardo, la atesoro y las agradezco. Como la de jugar en el Dubai Basketball: quién sabe si podremos llegar a la Final Four.

¿Te planteas un regreso a Estados Unidos?

Por el momento, no.

¿No se echa de menos?

Sí, por supuesto. Echo de menos mi casa, mi gente. Es algo que suelo comentar con otros americanos; sobre todo los que dejaron su casa y sus familias a los 21 años para probar suerte en otros países. Les tengo un respeto diferente porque sé lo duro que es.