Xavi Pascual regresa al Palau con una trabajada victoria ante el ASVEL

El nuevo técnico azulgrana, Xavi Pascual se estrenó en el Palau con una trabajada victoria ante el ASVEL (88-78) que aguantó hasta el último cuarto. Kevin Punter (24) le regaló ese primer triunfo en casa en un partido que no fue brillante, pero sí efectivo para sumar la octava victoria del curso en la Euroliga.

FCB-ASV Euroliga FCB 88 78 ASV Alineaciones Barça, 88 (20+25+23+20): Satoransky (6), Punter (22), Clyburn (5), Shengelia (15), Vesely (6)- cinco inicial-, Marcos (6), Cale (2), Norris (0), Brizuela (12), Willy (5), Fall (0), Parra (7). ASVEL Villeurbanne, 78 (19+25+21+13): De Colo (22), Harrison (9), Massa (10), Lighty (2), Traoré (6)- cinco inicial-, Heurtel (6), Ajinca (8), Ngouama (0), Ndiaye (6), Watson (4), Vautier (5).

En un ambiente festivo en el Palau con el regreso de Xavi Pascual al banquillo blaugrana, el Barça entró en el duelo con algunas dudas en ataque, aunque muy pronto se puso las pilas para tomar por primera vez el mando (8-7).

Ovación para Pascual tras aparecer en el Palau y primera gran pitada con la entrada en pista de Thomas Heurtel, que sigue castigado por la afición culé tras su marcha al Madrid a espaldas del Barça y su ‘no fichaje’ la pasada campaña y posterior ‘rajada’ del francés.

Ante los problemas en ataque, Pascual daba entrada a Brizuela, a falta de Nico Laprovittola, que se perderá unas cuatro semanas tras un problema muscular. Una baja importante que el técnico de Gavà deberá resolver con el vasco o incluso con Punter en la dirección ante las pocas oportunidades a Marcos.

Cluburn, en una acción defensiva en el primer cuarto / DANI BARBEITO

Imprecisiones en ataque

Vesely cometía su segunda falta y era el turno de Willy, otro jugador que Pascual espera dé un paso adelante en su último año de contrato blaugrana.

Ante tanta imprecisión ofensiva, el ASVEL se mantenía en el duelo (12-12) en un primer cuarto parco en puntos y muy gris de ambos equipos. Marcos cogía la batuta en los dos últimos minutos y llegaba el primer triple de Brizuela (17-15). Norris también tenía su oportunidad en los segundos finales de un primer cuarto sin ritmo, pero con el Barça por delante (20-19).

Vesely captura un rebote ante el ASVEL / DANI BARBEITO

El Barça arrancaba el segundo parcial con la segunda unidad, con triple de Juani y con defensa más intensa y velocidad en ataque (25-19) aunque Pascual no les dio mucha oportunidad tras un parcial de 0-7 (25-26)

A los tres minutos, volvía el quinteto titular con Fall en su primera aparición aunque el equipo no mejoró (28-30). Nada fluía en el equipo de Pascual ni en ataque, ni en defensa (31-35).

Shengelia, uno de los destacados en la primera mitad, lucha por un rebote / DANI BARBEITO

Punter decidió coger la batuta en ataque (10) y los blaugrana llegaban al descanso con un punto de renta (45-44) en una primera mitad muy espesa del Barça y donde tampoco brilló la defensa (25-25 en el cuarto).

Más defensa pero sin ventajas

El nivel defensivo subió tras el descanso, y el ASVEL ya tenía más problemas para anotar mientras Punter movía al equipo, anotando o asistiendo para triple a Satoransky (54-48). De Colo parecía el único capaz de aguantar vivo al su equipo (54-54), el mejor con diferencia del ASVEL (17).

Heurtel fue pitado de manera constante a lo largo del encuentro / DANI BARBEITO

En una acción estúpida, Vesely cometía falta en ataque y con una técnica y se iba al banco con cuatro faltas y con el partido cuesta arriba (56-61). Malos minutos del Barça que no encontraba donde meterle el diente a un ASVEL que no hacía nada espectacular pero se mantenía vivo.

Punter fue el gran motor del ataque blaugrana para sumar el triunfo ante el ASVEL / DANI BARBEITO

Un triple de Juani Marcos de ocho metros despertaba el Palau al final del tercer cuarto (68-65) aunque el duelo no estaba ni mucho menos, resuelto.

Aunque los azulgrana, con un agresivo Punter, dio un estirón en el marcador con tres buenas acciones defensivas (80-69) que fue suficiente para doblegar a un guerrero ASVEL y brindarle a Xavi Pascual su primera victoria (88-78) en su regreso al Palau en una fiesta completa con el aficionado culé.