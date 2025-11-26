Juani Marcos, una nueva oportunidad tras otra lesión de Laprovittola

Juani Marcos no ha disfrutado de mucho protagonismo en lo que va de temporada, aunque el base argentino pudo reivindicarse ante el ASVEL jugando el partido más destacado de la temporada, con triples importantes y la confianza que necesita para suplir en las próximas semanas a su compatriota, Nico Laprovittola, lesionado por un mes en el adductor.

Marcos reconoció que había vivido una gran noche, "y contento, especialmente por la victoria en el Palau, pero la verdad es que hay que estar siempre preparado y salir ovacionado del Palau es algo increíble", decía el base.

"Tenemos un equipo muy inteligente, y lo que nos toca es trabajar y adecuarnos a lo que nos pide el técnico", comentó.

Un momento de energía

Marcos recalcó la importancia en la victoria de los últimos minutos del tercer cuarto con los primeros del cuarto periodo. "Fue un momento de energía que sacamos adelante y nos permitió sacar el partido después de conseguir una buena ventaja que la pudimos mantener hasta el final, cone se cambio de chip en la defensa", dijo.

El Palau vibró con las acciones de Marcos ante el ASVEL / DANI BARBEITO

"Pascual me está dando confianza y a mi me gusta aprender, estar pendiente de todos los detalles y estar preparado, aunque a veces me equivoque", comenbtó.

"La baja de Lapro nos obliga al resto"

La baja de Laprovittola le dará más oportunidades aunque no lo cambiaría por tenerlo con ellos en la pista. "Obviamente es algo triste perderlo de nuevo tras un año parado, y es complicado para él aunque nosotros estamos junto a él para apoyarle y suplir su baja los minutos que nos toque a todos. Todos tenemos que dar un paso adelante con su ausencia", finalizó.