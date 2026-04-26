Xavi Pascual, descontento con el final de partido del Barça ante Baskonia: "El tiro de Clyburn no venía a cuento, se ha precipitado totalmente"

Tras sumar la 19º victoria de la temporada en Liga Endesa, Xavi Pascual se mostró satisfecho por el triunfo del Barça en el Buesa Arena ante Baskonia por 92-95. Un encuentro decidido en el tramo final después de unos minutos en los que el equipo cometió errores "que no se pueden cometer", tal y como admitió el entrenador de Gavà en la comparecencia posterior al partido.

"Estoy contento por la victoria, tras 36 horas del último partido y haber caído eliminados en Euroliga no era algo fácil, pero el equipo ha reaccionado bien y en general hemos competido bien más allá de algunos errores que hemos cometido, por ejemplo, para cerrar el partido. Errores que no se pueden cometer, pero en general hemos sabido luchar, estar en partido y hemos hecho una actuación sobria, especialmente en el tramo final de la segunda parte en el que hemos estado muy bien", comentó un Pascual que elogió la actuación de Tornike Shengelia, autor de 20 puntos, 14 de ellos en la segunda mitad.

"Shengelia está jugando muy bien en este tramo de temporada desde que se recuperó de la lesión. Es un jugador muy importante y una referencia para nosotros, nos ha ayudado muchísimo hoy y ha sido uno de los mejores al igual que Jan Vesely, que creo que ha hecho un partido brillante en todos los aspectos del juego", destacó.

Jan Vesely, en un partido con el Barça / ACB Photo - Aitor Bouzo

Descontento con la gestión del final de partido

Un Pascual que repasó los errores del equipo en el tramo final del partido y que pudieron costarle muy caro al Barça. "El tiro de Clyburn no venía a cuento, tenía que controlar la posesión y se ha precipitado totalmente. También los cinco segundos sin sacar el balón, el 2+1 por la falta de Punter que tampoco no... Hemos cometido muchos errores en el tramo final, y luego no había percibido que Luwawu-Cabarrot podía tirar a fallar el segundo tiro libre, pero hemos estado atentos para coger el rebote y eso es con lo que me quedo".

Pascual también explicó por qué decidieron no hacer personal a Trent Forrest, que tuvo un triple para mandar el partido a la prórroga: "Hemos decidido no hacer falta en la última defensa, hoy nos ha salido bien, normalmente en estas últimas acciones el jugador que la recibe logra tres tiros libres, y tal y como está todo ahora mismo, un entrenador no sabe lo que tiene que hacer. Hoy hemos tomado esa decisión y lo importante es morir con la decisión, los chicos la han seguido y hemos logrado ganar".

"Vamos a luchar por ser cabeza de serie"

Tras afirmar también que el equipo "no estuvo en Lleida" ya que "todo el mundo estaba focalizado en el partido ante Estrella Roja", Pascual detalló que tocaba ganar en una pista tan complicada como el Buesa. "Cuando te vas dejando algún partido como ese luego tienes que conseguir subsanarlo con una victoria de mérito como la de hoy. Seguimos enganchados ahí, hay seis jornadas por delante y vamos a luchar por ser cabeza de serie aunque no será nada fácil".

Por último, Pascual también se refirió a esa importante renta lograda en el arranque del duelo, que duró muy poco con los cambios de los cinco integrantes del quinteto inicial.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - Aitor Bouzo

"Hemos afrontado el partido como uno más, sin poner más presión de la cuenta. Todo el mundo era consciente de la importancia, y simplificando mucho las cosas como siempre que tienes 36 horas y tienes que preparar cosas muy concretas porque no tienes mucho tiempo. Pienso que más o menos nos ha salido bien lo que habíamos preparado, pese a que la ventaja inicial que hemos cogido la hemos perdido muy rápido. Cuando hemos rotado hemos salido muy mal y rápidamente se han metido en partido y ha sido un duelo ajustado hasta el final", concluyó.