Ricky Rubio no puede hacerlo todo y la Penya da un paso atrás en Lugo

A medida que pasan los meses y ha ido recuperando la confianza, no cabe ninguna duda de que Ricky Rubio es el gran líder de un Joventut que sigue con dos ventajas de renta sobre la novena plaza, pese a que la derrota de este domingo por 93-86 en la pista del Río Breogán es la tercera en las últimas cuatro jornadas para un equipo un tanto deprimido tras la eliminación en cuartos en una FIBA Champions League cuya Final a Cuatro se disputará en Badalona.

Río Breogán - Joventut (baloncesto, Liga Endesa), 26/04/2026 LIGA ENDESA BRE 93 86 JOV Alineaciones RÍO BREOGÁN, 93 (22+16+29+26): Érik Quintela (7), Arturs Kurucs (3), Keandre Cook (14), Mihajlo Andric (9), Jordan Sakho -cinco inicial-, Bakary Dibba (14), Danko Brankovic (11), Francis Alonso (7), Aleksandar Aranitovic (6), Dominik Mavra (18), Dragan Apic (4) y Jordan Walker. JOVENTUT, 86 (19+19+20+28): Ricky Rubio (21), Cameron Hunt (13), Yannick Kraag (5), Jabari Parker (12), Miguel Allen (4) -cinco inicial-, Guillem Vives (8), Simon Birgander (2), Henri Drell (7), Ludde Hakanson (5), Michael Ruzic (2) y Adam Hanga (7).

El exazulgrana fue de largo el mejor jugador verdinegro con 21 puntos (3/7 en triples), cuatro rebotes defensivos, cuatro asistencias y +23. Además, llevó la iniciativa en una defensa que hizo aguas durante bastantes fases y llamó a sus compañeros a ser ambiciosos en el rebote ofensivo (14, cinco de ellos de Yannick Kraag). Sin embargo, tan solo lo ayudó Cameron Hunt en tareas anotadoras (14), ya que la mayoría de los 12 de Jabari Parker llegaron en una recta final a la que llegó con -4 de valoración.

La realidad es que los verdinegros echan muchísimo de menos a Ante Tomic quien a sus 39 años sigue siendo fundamental. No estuvo en la eliminatoria de cuartos ante el AEK Atenas, sigue de baja y Simon Birgander no termina de coger la forma, por lo que no deben extrañar los 11 puntos del 'gigante' local Brankovic ni los ocho rebotes de Jordan Sakho.

El lucense Érik Quintela hizo un buen encuentro / EFE

Pese a ello, el Joventut sigue relativamente cómodo en la zona de play-off y aventaja al Bilbao Basket en dos victorias, con seis partidos por disputarse. Para los de Dani Miret serán decisivas las dos próximas jornadas ligueras, en las que recibirá en el Olímpic a un necesitado Unicaja y a un MoraBanc Andorra que sigue luchando por la permanencia. Eso sí, la ventaja de pista en cuartos en la Liga Endesa sí se aleja para los catalanes, mientras que los de Luis Casimiro dejaron atada virtualmente la salvación.

La actuación en la segunda parte del croata Dominik Mavra (18 puntos) y los 13 triples de 31 intentos locales por el 9/30 visitantes fueron determinantes, pese al citado partidazo de Ricky Rubio. El inicio verdinegro con un 0-5 fue un espejismo, ya que fue el Breogán el que marcó el ritmo con muy buenas circulaciones de bola en ataque, fuertes en el rebote ofensivo y en el juego exterior. "Ha hecho una masterclass", comentó sobre el balcánico el técnico visitante, Dani Miret.

El cuadro gallego basa su dominio en el marcador en un festival de triples con 5/11 (dos sin fallo de Aranitovic), aunque curiosamente no tuvo su día uno de los grandes especialistas, el internacional español Francis Alonso. El equipo celeste disfrutó de una renta de ocho puntos (36-28), pero entre Kraag y Hunt mantuvieron en el partido a un Joventut que obligó a Casimiro a parar el choque tras un parcial de 2-10. Al descanso se llegó con una ventaja mínima de los badaloneses (38-40) tras un -4 de Parker en 4:40.

Dani Miret, en un tiempo muerto en Lugo / EFE

Sin embargo, esa buena línea catalana no tuvo continuidad y el Breogán recuperó la solvencia en ataque, con sendos triples de Keandre Cook y Mihailo Andric. A Dani Miret le salió bien su apuesta de jugar con dos bases, con Ricky Rubio y Guillem Vives, quienes frenaron la escapada local (55-56, min. 27:25). Todo cambió cuando Dominik Mavra se erigió en protagonista, con siete puntos consecutivos para sellar un parcial de 12-2 que permitió a los lucenses cerrar con nueve puntos de renta el tercer cuarto (67-58).

Sin Tomic y con Birgander muy mermado por sus problemas en la fascia plantar, el Joventut acusó la escasa aportación del joven Michael Ruzic en la pintura. Miret pidió dos tiempos seguidos, pero no pudo evitar que el Breogán marcase la pauta del partido, con Mavra dirigiendo a las mil maravillas y anotando un triple que casi sentenciaba el choque (82-71 a 3:48 del final). Un inmenso Ricky Rubio dio vida a la Penya con un triple (86-80 a falta de 1:45) y otra vez el croata sentenció con otro lejano, casi desde su Zadar natal. Al final, 93-86.