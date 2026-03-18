Willy Hernangómez 'renuncia' a seguir en el Barça

Parecía que Xavi Pascual había logrado 'lo imposible' con Willy Hernangómez. El técnico azulgrana tocó la tecla del pívot madrileño, que dos temporadas después de su llegada a Barcelona, empezó a ser un pívot útil en los dos lados de la cancha.

"Desde el primer día, la relación con Pascual es excelente, y cada vez está siendo mucho mejor. Cada día nos conocemos más, tenemos más confianza los dos. Y yo estoy siendo una esponja aceptando todo lo que me dicen para aprender. Sé que tienen razón en todo y que lo que hacen es por el bien del equipo primero y por mi bien. Cuando tú ves que alguien se preocupa por el bien del equipo o quiere sacar tu mejor versión, confía en ti, para una persona o jugador es una motivación tremenda. Es verdad que hay días que sé que tengo que hacer las cosas mejor y que ellos me lo dicen. Intento aprenderlo para ser mejor y no cometer ese mismo fallo o intentar tener menos. Porque quiero intentar hacer lo mejor posible por el equipo", comentó a principios de años Willy en una entrevista con SPORT.

Willy Hernangómez posa sobre el escudo del Barça en el Palau / Oriol Rubio

En caída libre

Pero tras una gran dinámica en su juego y en su ayuda para el equipo, el rendimiento de Hernangómez vuelve a estar en entredicho. El jugador ha visto como su minutaje ha caído en picado al mismo nivel en el que decrecía la confianza de Pascual en él. Y en estos dos últimos meses, en los que el Barça está inmerso en un bache de resultados, Willy también ha bajado prestaciones.

Los números en los últimos dos meses son demoledores. En ataque, Hernangómez anotó 14 puntos en la visita al San Pablo Burgos y 13 en el partido en el Palau ante Bàsquet Girona. En el resto de partidos, el '14' azulgrana no ha sido capaz de llegar a la decena de puntos. Su última actuación en la Euroliga por encima de los 10 tantos fue el 9 de enero (16) ante el Partizán de Joan Peñarroya.

Bajada de números en el +/-

En el apartado estadístico del +/-, Willy acumuló una gran racha de partidos con balance positivo en Liga Endesa. Eso le hacía contar con minutos en la ACB, ya que con su presencia en pista, el equipo anotaba más puntos de los que encajaba. En los últimos seis encuentros ligueros, la situación ha cambiado por completo: en ese apartado estadístico acumula un -26, y ante Breogán (-11) y el pasado fin de semana en el Olímpic ante Asisa Joventut (-10), jugó 11 minutos y 31 segundos y 13 minutos y 44 segundos, respectivamente.

De hecho, Pascual no ha tenido ningún problema en sentar al jugador en el banquillo más minutos de los esperados. En la visita a Murcia previa a la Copa, Willy jugó dos minutos y 10 segundos, en las semifinales coperas ante Baskonia estuvo menos de 11 minutos sobre el parquet del Roig Arena, y en Euroliga hay algunos minutajes sangrantes, como los 30 segundos en casa ante Fenerbahçe, los 5' 47" en el Buesa ante Baskonia, o los seis minutos y 24 segundos en Bolonia.

Willy Hernangómez, en la pasada Copa del Rey / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Wright y Nebo apuntan a ser los pívots del Barça 26/27

Una situación triste, y más cuando los rumores sobre la reconstrucción total que planea el Barça en la posición de pívot van en aumento. Los nombres de Moses Wright y Josh Nebo están sobre la mesa de la secretaría técnica azulgrana, mientras que el futuro de Jan Vesely, Youossoupha Fall y el propio Willy, parece escrito, y más cuando terminan contrato al final de la presente campaña.

Quedará por ver si Hernangómez es capaz de darle la vuelta a la situación, y de si puede volver a esa senda por la que transitó durante las primeras semanas de Pascual en el equipo. Recuperar a aquel Willy que mostró una versión tan completa en ambos lados de la cancha sería clave en la más que necesaria resurrección del Barça. En su tejado, una vez más, vuelve a estar el balón.