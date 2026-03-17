Laporta no descarta un fichaje en el basket para esta temporada: "Estamos mirando si hay margen"

Joan Laporta ha dejado abierta la posibilidad de que la sección de basket se refuerce con un jugador para lo que queda de temporada. Ha sido en una entrevista en 'El món a RAC1', en la que afirmó que el plan inicial pasaba por terminar la presente campaña con el actual roster, pero que la lesión de Nico Laprovittola abre un nuevo escenario.

El exterior argentino sufrió la semana pasada una rotura completa en el tendón del aductor largo de su pierna derecha cuyo tiempo de recuperación se estima en tres meses. Y ante la baja tan sensible de 'Lapro', ahora el club está moviendo ficha para intentar, al fin, darle a Xavi Pascual un refuerzo que permita recuperar la buena dinámica que vivió el equipo con su llegada el pasado mes de noviembre.

Abiertos a un posible fichaje

"Habíamos hablado de que la posibilidad de fichar para esta temporada no existía, pero que la temporada que viene, si todo ocurría dentro de la normalidad y continuábamos al frente del club, habría un incremento de presupuesto. Ya se está trabajando en la temporada que viene. Lo de Laprovittola nos ha jodido. Ojalá tengamos margen, estamos mirando si hay margen para hacer alguna substitución en cuanto a alguna incorporación que Xavi (Pascual) nos diga", comentó Laporta.

Xavi Pascual y Joan Laporta / FCB

El vencedor de las últimas elecciones a la presidencia del Barça también habló sobre la construcción del Nou Palau, de los plazos que contempla el club para iniciar la obra, y también de la financiación de la nueva casa de las secciones.

Así está el Nou Palau

"Haremos el nuevo Palau Blaugrana, está diseñado y presentado y está previsto que se empiece a construir cuando acabemos el Spotify Camp Nou. Durante el transcurso de este año y medio / dos, habrá actuaciones y tendremos un Palau espectacular. Por ahora, el nuevo Palau está en el financiamiento del Espai Barça. Veremos como evoluciona todo, en estas obras seguramente habrá desviaciones, pero nosotros tenemos retenido un dinero que es de unos porcentajes de los retrasos que ha habido".

Vista simulada del nuevo Palau desde Arístides Maillol / FCB

Laporta se mostró algo más reacio sobre el futuro del equipo en Europa y el desembarco de una NBA Europa con la que existen demasiadas incógnitas a día de hoy.

La continuidad en la Euroliga y las dudas con la NBA Europa

"Hay que aunar todo esto al aterrizaje de la NBA en Europa. Hay una pugna entre la Euroliga y la NBA, los americanos nos vienen explicando desde hace tiempo lo que harán, aunque después no lo terminan de hacer o lo acaban retrasando. Finalmente nos hemos posicionado con la Euroliga, había que decir si seguíamos con la licencia como fundadores o no. Hemos dicho que sí, y en caso de querer salir, hay una penalización que si la NBA es tan fantástica, seguramente, como quieren tener al Barça en su competición, se encargarán de solucionar este tema".

Cubells cuenta con el apoyo del presidente y de la Junta para ratificar el nuevo acuerdo con la Euroliga / FCB

Por último, Laporta no se dio por aludido por la frase pronunciada por Pascual tras la derrota en la última jornada de la Euroliga ante Hapoel, en la que pronunció "para poder ganar se tiene que querer ganar". "Entiendo que es un mensaje hacia los jugadores", respondió el presidente electo.