Josh Nebo es el otro pívot que el Barça baraja fichar para la próxima temporada

El Barça hará una limpieza a fondo de su juego interior de cara a la próxima temporada. Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall terminan contrato el próximo 30 de junio, y su rendimiento en lo que va de campaña va a conducir al club azulgrana a hacer una profunda renovación en una de las posiciones que más dudas viene dejando este curso.

Al Barça le interesa ganar músculo, intimidación y capacidad para rebotear en la pintura, y el escenario de pívots que se perfila de cara a la próxima temporada es totalmente distinto al que se que tiene en esta 25/26. El club azulgrana tiene prácticamente atada la llegada de Moses Wright, un 2,07 que está brillando en el Zalgiris Kaunas, certificando que es uno de los mejores '5' del viejo continente.

Promedia 12,9 puntos y 6,1 rebotes por encuentro, siendo el tercer pívot que más capturas de balón logra en Euroliga tan solo por detrás de las 7,3 de Nikola Milutinov (Olympiacos) y de las 6,5 del madridista Edy Tavares. Wright termina contrato con Zalgiris este próximo verano, y desde Grecia se aportaron unas cifras de 1,7 millones de euros netos por temporada en un contrato hasta 2028.

Más madera para el juego interior

El de Wright es un nombre que genera consenso a la hora de cubrir las necesidades actuales de la posición de '5' del Barça. Pero los planes de Xavi Pascual y de la secretaría técnica apuntan hacia esa necesidad de seguir reforzando la pintura a base de fuerza, kilos y contundencia. Según adelantó el portal 'Encestando' y el periodista de 'Rac1' Dani Aguilà, el conjunto azulgrana ha mostrado su interés en Josh Nebo, pívot estadounidense que el próximo mes de julio cumplirá 29 años y que termina contrato a finales de este curso.

El Barça está interesado en fichar al pívot Josh Nebo, que termina contrato este verano con el Olimpia Milano / Twitter: @OlimpiaMI1936

Nebo, un '5' temido en la Euroliga

Actualmente, Nebo pertenece a la disciplina del Olimpia Milano, club al que llegó el verano de 2024 tras una sensacional campaña en el Maccabi Tel Aviv en la que promedió 16,7 puntos y 7,1 rebotes por encuentro. Su perfil es parecido al de Wright: no es uno de esos pívots modernos con amenaza exterior, pero las cuatro o cinco cosas que domina las ejerce a la perfección. Nebo es una bestia de la naturaleza capaz de cortar rápido hacia canasta tras bloqueo, pudiendo acabar por encima del aro, y su atleticismo le permite correr rápido la pista.

En defensa, su capacidad para intimidar está fuera de dudas, y en el rebote se prodiga bien. Esta temporada está en 11,2 puntos y 5,4 capturas por partido en Euroliga y 9,8 tantos y 6,7 rebotes en la Liga. El gran interrogante que hay con Nebo son los problemas físicos que ha experimentado en estos dos cursos por tierras milanesas. El curso pasado tan solo pudo jugar cuatro encuentros continentales tras arrastrar lesiones en el brazo derecho, mientras que en este, sufrió a principios de febrero una distensión en el isquiotibial izquierdo que le mantuvo varias semanas alejado de las pistas.

Wright y Nebo no ocuparían plaza de extracomunitario

Tanto Wright como Nebo son dos opciones más que interesantes para el Barça por lo que aportan en la pista, pero también por lo que supone sus situaciones en los despachos. El interior de Zalgiris cuenta con nacionalidad chipriota, mientras que el de Olimpia Milano también tiene pasaporte esloveno, algo que les haría no ocupar plaza de extracomunitario. Al ser sus primeras aventuras en el baloncesto español, el Barça podría firmarles su contrato para la primera temporada tributando en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) que permite tributar con un tipo general del 24%, mientras que en la segunda ya se asciende hasta el 47%. Esto haría el que dinero neto que el Barça pagaría a estos dos jugadores puede ser más alto en su primer curso vistiendo la camiseta azulgrana.

Josh Nebo, en un partido ante el Barça de esta temporada / Twitter: @OlimpiaMI1936

Por lo tanto, el Barça, que de manera lógica se sigue moviendo en sus despachos para darle a Pascual los máximos recursos y la plantilla más potente de estos últimos años para que el equipo, después de temporadas durísimas para la afición azulgrana, vuelva a contar con uno de los 'rosters' más temidos del viejo continente.